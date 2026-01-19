Handledare för ferieungdomar
2026-01-19
Tjänsten är placerad inom Kultur- och fritidsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi erbjuder alla som bor och verkar i Linköpings kommun ett brett och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!

Arbetsuppgifter
Gamla Linköping tar årligen emot ett 40-tal ungdomar i feriearbete. Ungdomarna är i gymnasieålder och ofta är feriearbetet deras första anställning. De arbetsuppgifter som ungdomarna utför är varierande: trädgårdsarbete, djurskötsel, vaktmästeri, städning och rondering av aktivitetspunkten Spelbanken i Lill-Valla lekpark. Några av ungdomarna har som sommarjobb att spela publikt i orkester i ett samarbete med Linköpings Kulturskola.
Ungdomarna är indelade i fyra olika arbetslag utöver orkestrarna, som leds av handledare. Handledarna har ett gemensamt ansvar för att organisera arbetsledning och struktur. Det dagliga arbetet består av att coacha ungdomarna, att arbetsleda och organisera och att demonstrera de olika arbetsuppgifterna. Handledarna deltar i utbildningen av feriearbetarna och har kontakt med Ferieteamet på Integration och Arbetsmarknadsförvaltningen. Ordinarie personal inom drift, djur och trädgård finns som stöd och bollplank. Vi söker nu tre handledare till våra arbetslag av ferieungdomar.
Din arbetsplats
Gamla Linköping är ett av Östergötlands största besöksmål och ett av Sveriges mest besökta museer. Museet ingår i enheten Museer och Kulturarv och har sin organisatoriska hemvist i Kultur- och fritidsförvaltningen, Linköpings kommun.
Gamla Linköping gestaltar småstaden Linköping under perioden ca 1700- ca 1950. Museet består av tre delar: stadskvarteren, det lantliga Valla gård och naturreservatet Vallaskogen, med bondeskog som brukas som förr i tiden. Här möts stad och land på gångavstånd från Linköpings centrum.
Vi söker nu nya medarbetare till friluftsmuseets högsäsong Tidernas sommar 2026. Under Tidernas sommar är arbetssättet präglat av levande historia, under devisen "Där historien blir levande", med ett rikt utbud av aktiviteter för barn och vuxna.
Du som söker
Du ska vara en trygg person med vana att leda och coacha ungdomar med varierande kulturell bakgrund. Du är utbildad inom ledarskap och/eller pedagogik samt trädgård och/eller djurvård. Dina tidigare erfarenheter kan vara som fritidsledare, idrottsledare, inom pedagogiskt arbete eller annat ledarskap. Du ska ha erfarenhet av trädgårdsskötsel och/eller djurskötsel och god kunskap om detta. Har du arbetat praktiskt inom områdena är det meriterande. Du har förmågan att motivera ungdomar och att få alla att göra sitt bästa.
Ditt ledarskap är empatiskt och inkännande, men ändå tydligt avseende ramar och regler. Du har pedagogisk insikt och förståelse för ungdomars olika villkor. Eftersom Gamla Linköping är ett besöksmål är gott värdskap och en känsla för service en förutsättning för alla medarbetare så har man tidigare erfarenheter inom detta är det meriterande. Din uppgift blir att lära ut vikten av god service till ungdomarna för att också skapa möjligheter för deras fortsatta arbetsliv.
I anställningen ingår två utbildningsdagar 4-5 maj, som är obligatoriska. Lön utgår de dagarna. Även helgtjänstgöring ingår i tjänsten.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: 2026-06-08
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 2026-06-08 till 2026-08-14
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 3
Ref. nr: 16354
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare.
