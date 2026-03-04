Handledare Arbetsmarknadsenheten
Din arbetsplats
Arbetsmarknadsenheten (AME) i Härryda kommun är organiserad i verksamhetsområdet Härryda framtid. Härryda framtid har som mål att ha Sveriges högsta andel invånare i arbete. Genom Härryda framtid samverkar olika funktioner inom socialtjänst, utbildning och näringsliv för att alla invånare i Härryda kommun ska kunna försörja sig själva.
AME är en utförarverksamhet som verkställer fattade myndighetsbeslut samt arbetar på uppdrag från in-remittenter. Förutom handledare består AME's team av enhetschef, samordnare, arbetsmarknadshandläggare, företagskoordinator, lärare och administratör.
Till största delen remitteras deltagare till AME från kommunens försörjningsstödsenhet men ärenden kan även komma från gymnasieskolan, samordningsförbundet, kommunens vuxenenhet med flera. Enheten är också ansvarig för samordning av kommunens feriepraktik, ungdomsjobb och ungdomstjänst.
AME är nu mitt i införandet av ett nytt arbetssätt som är processbaserat för ökad effektivitet. En vital del i det nya arbetssättet är BIP-forskningen som är en omfattande dansk studie. AME rustar och förbereder även arbetet med Aktivitetskravet som kommer att starta under året. Även detta uppdrag kommer att inrymmas i det nya arbetssättet.
Vi söker nu handledare till vårt team som är insatta i BIP-forskningen och har erfarenhet av att arbeta med deltagares progression utifrån densamma
Ditt uppdrag
AMEs handledare håller i en rad olika aktiviteter som sorterar under BIP-forskningens områden: Jobb, hälsa och socialt relaterade aktiviteter. Deltagaren gör progressionsmätningar tillsammans med sin arbetsmarknadshandläggare som ligger till grund för handledarledda aktiviteter. Några exempel på AMEs handledarledda aktiviteter är:
Arbetsträning i någon av våra egna arbetsträningsarenor som för närvarande innehåller parkskötsel, enklare vaktmästeriuppdrag och möbelrenovering. Arbetsträning utförs även under handledning i grupp på externa arbetsplatser och grupper hålls för träning/friskvård, skapande verkstad och kreativ målning.
En viktig del i handledarens uppdrag är att motivera deltagaren att delta i beslutad aktivitet och kommunicera deltagarens progression med enhets arbetsmarknadshandläggare.
Som handledare coachar du vuxna och ungdomar utifrån arbetsmarknadshandläggarnas uppdrag och deltagarnas individuella behov. Du arbetar med deltagare företrädesvis i gruppverksamhet.
En vital del i uppdraget är samverkan med kollegor inom handledargruppen samt övriga kollegor på enheten.
Det här krävs för tjänsten
Vi söker dig som:· Har 3-års eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren finner relevant.· Har erfarenhet som handledare inom arbetsmarknadsområdet· Är insatt i BIP-forskningen och kunna tillämpa den i sitt arbete.· Har B-körkort, manuell växellåda
Meriterande är:· Erfarenhet från arbete på kommunal arbetsmarknadsenhet.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Personlig lämplighet: dvs flexibilitet, laganda, lösningsfokuserad, samarbetsförmåga och stark tilltro till människors förmåga.
Vad vi erbjuder dig
Hos AME blir du en del av ett team med fokus på utveckling, lösningsfokuserat arbete med utrymme för idéer och kreativitet. Som anställd i Härryda kommun erbjuds du friskvårdsbidrag.
Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig. (https://www.harryda.se/arbete/arbetaiharrydakommun/detharerbjudervidig.4.4bd770a51817ff14fcd13400.html)
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
