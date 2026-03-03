Handläggare Verksamhetssäkerhet
2026-03-03
Vill du vara med och skapa en trygg, hållbar och lagstyrd verksamhet? Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS), rekryterar nu en handläggare inom verksamhetssäkerhet till verksamhetssäkerhetsavdelningen med placering i Stockholm
Om Verksamhetssäkerhet
Verksamhetssäkerhet är ett samlingsbegrepp inom Försvarsmakten som handlar om att förebygga olyckor och skador i all verksamhet, både för personal och materiel. FMTIS har verksamhet inom både mark, sjö och flyg. Som Handläggare Verksamhetssäkerhet är du ett strategiskt och operativt stöd till chef och ledning inom dessa områden. Du bidrar till att säkerställa att verksamheten uppfyller lagkrav och interna riktlinjer inom bland annat arbetsmiljö, elsäkerhet, BVKF, Yttre miljö och brand. Rollen innebär att driva utveckling, samordna insatser och ge underlag till beslut av högre chef. I rollen ingår även stabsarbete av administrativ karaktär.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Vara ett kvalificerat chefsstöd i verksamhetssäkerhetsfrågor, som till exempel arbetsmiljö, elsäkerhet, yttre miljö och BVKF
• Stötta chefer i genomförandet av riskbedömningar och verksamhetssäkerhetsanalyser
• Följa upp rutiner, riktlinjer och styrande dokument
• Samverka med interna och externa aktörer
• Bidra till utbildning och kompetenshöjning inom verksamhetssäkerhetsområdet
Tjänsten innebär resor till förbandets verksamhetsorter, då verksamheten är spridd på flertalet orter.
Kvalifikationer
• Relevant högskoleutbildning inom arbetsmiljö eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som motsvarande
• God förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift
• Goda kunskaper i Microsoft-Office
• Körkort lägst klass B (Manuell växellåda)Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strategisk och strukturerad samt har förmåga att se helheten i komplexa sammanhang. Du ska ha en förmåga att arbeta självständigt och driva processer framåt. Du har engagemanget som krävs för att driva det systematiska säkerhetsarbetet i en stor och geografiskt spridd organisation. Du har en god kommunikativ förmåga och är van att ha en pedagogisk roll på organisatorisk nivå. Vi värdesätter engagemang, flexibilitet och samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• God kunskap om lagstiftning och föreskrifter inom el, yttre miljö, BVKF och brand
• Tidigare erfarenhet av stabsarbete inom statlig myndighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Vi erbjuder dig
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet samt ställer stora krav på IT-säkerhet. Vår bredd på verksamhet innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för intern karriärrörlighet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid och du kan få ersättning för träningskläder och startavgifter
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättningÖvrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Befattning: Civil.
Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Stationeringsort: Stockholm.
Upplysningar om befattningen
Kontakta Eva-Maria Forsberg.
Information om rekryteringsprocessen
Kontakta Hanna Ottosson
Fackliga företrädare
OFRS - Martin Sparr
SEKO - Matz Felix
SACO - Agnetha Landquist
OFRO - Heikki Videll
Samtliga personer ovan nås på telefon via växeln 019-39 35 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-23. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
