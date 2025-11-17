Handläggare till nystartat Winback-team!
Handläggare till nystartat Winback-team - Fokus på Kundbehållning och Försäljning
Vill du arbeta i en roll där din expertis inom anti-churn och försäljning verkligen gör skillnad? Vi söker nu en engagerad Handläggare till vårt nystartade Winback-team. Här får du möjlighet att hjälpa kunder fatta informerade beslut om sin privatekonomi och samtidigt bidra till att stärka företagets framgång.
Om rollen
Som handläggare i winback-teamet arbetar du med att återfå och behålla kunder, en nyckelroll för att skapa långsiktiga kundrelationer och öka lojaliteten. Du hanterar såväl inkommande som utgående samtal och utvecklar skräddarsydda lösningar för att möta kundernas behov.
Hantera inkommande samtal från kunder som vill avsluta sina tjänster - förstå deras behov, bemöta invändningar och skapa lösningar som får dem att stanna kvar.
Proaktivt kontakta tidigare kunder för att återetablera relationer och erbjuda värdeskapande lösningar.
Bygga långsiktiga kundrelationer genom att vara lyhörd, engagerad och professionell.
Samarbeta med teamledaren för att vidareutveckla strategier och processer inom winback-arbetet.
Om dig
Vi söker dig som är driven, relationsskapande och har dokumenterad erfarenhet av att vända osäkra kunder till lojala användare.
Du har
Gedigen erfarenhet av anti-churn och/eller försäljning, med förmåga att hantera invändningar och motivera kunder.
En stark vilja att arbeta målinriktat och överträffa förväntningar.
Utmärkt kommunikationsförmåga och ett naturligt sätt att bygga relationer.
Flexibilitet, initiativkraft och en positiv attityd som bidrar till teamets framgång.
Meriterande är erfarenhet av arbete i ett winback-team eller en liknande roll med fokus på kundbehållning.
Vad vi erbjuder dig
Vi erbjuder en arbetsplats där innovation, utveckling och gemenskap står i fokus.
Du får
En unik möjlighet att vara med från början i ett nystartat och strategiskt viktigt team.
En inspirerande arbetsmiljö med stöd för din personliga och professionella utveckling.
Generösa förmåner som friskvårdsbidrag, teamaktiviteter och möjlighet till träning under arbetstid.
Regelbundna utvecklingsdagar och flexibilitet genom hybridarbete - jobba både från vårt moderna kontor i centrala Stockholm och hemifrån.
Gymnasieexamen.
Erfarenhet av anti-churn, winback och/eller försäljning.
Erfarenhet av att arbeta via telefon och i digitala system.
Flytande svenska i tal och skrift.
Omfattning och ansökan
Plats: Centrala Stockholm, hybridarbete möjligt.
Arbetstid: Kontorstider måndag till fredag.
Anställning: Heltid, provanställning tillämpas.
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till work@talentpartner.se
. Ansök redan idag - intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen att bli en del av vårt engagerade och framåtblickande team!
Sista dag att ansöka är 2025-12-17
