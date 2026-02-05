Handläggare till grundskolan
2026-02-05
Hej!
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Uppdraget är att se till samhällets fortlevnad, tillväxt och utveckling. Grundläggande värden som demokrati, jämställdhet och nödvändigheten av hållbar utveckling måste föras vidare till nästa generation. Uppdraget ska genomsyra hela verksamheten.
Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen befinner sig i ett expansivt skede där bl.a. effektiv handläggning är en viktig del av förvaltningens utveckling. Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen grundskolan söker nu en handläggare till Central antagning. Funktionens huvuduppgift är att stötta grundskolans verksamhet, och handläggarna arbetar i team på avdelningen. Befattningen är underställd skolchef grundskola. Teamet som arbetar med den centrala handläggningen utgörs av fyra personer.
Grundskolan och den anpassade grundskolan är organiserad i tre områden med varsin områdeschef och en skolchef:
Gammelstad-Råneå-Sunderbyn
Hertsön-Örnäset-Björkskatan
Centrum-Notviken-Bergnäset
Vill du vara med och spela roll i grundskolan? Då är du välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
Som handläggare ansvarar du bland annat för ärendehantering enligt gällande regelverk, vilket innefattar skol- och fritidsplaceringar, hantering av skyddade personuppgifter, administration av avgifter för förskola och fritidshem samt betygsbeställningar.
I rollen förväntas du arbeta processinriktat med utvecklingsarbete och fungera som ett aktivt administrativt stöd inom ditt ansvarsområde. I rollen ingår det ha en god samverkan och kommunikation med verksamhetens representanter, både ledning och vårdnadshavare.Kvalifikationer
Vi söker efter dig som har:
• Relevant eftergymnasial utbildning inom administration
• Erfarenhet från liknande arbetsuppgifter inom administration som arbetsgivaren bedömer som relevant
• God datorvana
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet från myndighetsutövning
• Erfarenhet inom grundskolans verksamhet eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant
• Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation
Som person är du trygg och kan skilja på sak och person. Du har en välutvecklad social kompetens och lätt för att sätta dig in i befintliga lösningar. Du förväntas kunna arbeta självständigt, men även vara samarbetsorienterad med stark kommunikativ förmåga, såväl muntligt som skriftligt. För att lyckas i rollen behöver du kunna hantera information på ett effektivt sätt samt arbeta strukturerat med god förmåga att analysera och förstå de utmaningarna som finns.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
