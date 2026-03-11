Handläggare till Fortbildningsenheten
2026-03-11
Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver egna specialskolor på olika orter i Sverige. Vi erbjuder också stöd till förskolor och skolor i hela landet för att tillsammans skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Dessutom fördelar vi statsbidrag och utvecklar läromedel. Tillsammans röjer vi hindren!
Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Vi arbetar engagerat för att allas lika värde ska bli verklighet. Tillsammans använder vi samarbete och kompetens för att lösa uppdrag. Att utveckla ledarskapet och att öka mångfalden är några saker som just nu finns på vår agenda. Tillsammans bidrar vi till hållbarhet i samhället ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb
Fortbildningsenheten är en del av Avdelningen för läromedel och fortbildning (ALF) och har ett uppdrag att erbjuda ett kvalitetssäkrat, likvärdigt och tillgängligt fortbildningsutbud för professionella inom skolväsendet. I uppdraget ingår att planera, utveckla och samordna utbudet av fortbildningsaktiviteter för lärare i svenska skolor. Vi arbetar digitalt och i nära samverkan med andra enheter och avdelningar inom myndigheten.
Nu söker vi en (1) handläggare med placering vid SPSM:s kontor i Malmö.
Arbetet sker på plats med möjlighet till distansarbete upp till 50 %. Resor i tjänsten förekommer.
Som handläggare bidrar du till att utföra enhetens uppdrag. Du arbetar i nära samverkan med kollegor och stödfunktioner i hela myndigheten.
Arbetet sker huvudsakligen digitalt och du ingår i ett team som tillsammans ansvarar för struktur, stöd och kvalitet i myndighetens fortbildningsinsatser. Du kommer arbeta i en plattform för e-lärande, LMS, och andra digitala system. Du kommer jobba med kvalitetssäkring av utbildningsmaterial som andra kollegor i myndigheten tar fram.
I rollen ingår att felsöka och analysera inkomna felrapporter för att bedöma om det rör sig om användarfel, systemfel eller buggar.
Du ansvarar för att
* handlägga fortbildningsmaterial i myndighetens lärplattform och andra digitala system.
* ha dialog med intressenter som söker information om myndighetens fortbildning via vårt ärendehanteringssystem.
* skriva protokoll och facilitera Fortbildningsenhetens möten och digitala infrastruktur
* bidra till enhetens kvalitets- och utvecklingsarbete
* stödja produktion och kvalitetssäkring av digitalt fortbildningsinnehåll enligt riktlinjer för tillgänglighet, klarspråk och visuell identitet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning och eller dokumenterad erfarenhet inom ett antal områden.
Vi vill att du
* som lägst har en eftergymnasial utbildning, med inriktning mot digital administration, informationshantering, offentlig förvaltning eller annan inriktning som vi bedömer relevant för denna tjänst
* har minst ett års dokumenterad erfarenhet av att arbeta i lärplattformar, inklusive att strukturera, publicera och kvalitetssäkra utbildningsinnehåll
* har minst ett års erfarenhet av att hantera data i olika digitala system inkl. Officeprogram (t.ex. Word, Excel, PowerPoint Outlook)
* har minst ett års erfarenhet av att använda system för ärendehantering, planering eller intern kommunikation (t.ex. SharePoint, Teams, Planner)
* har erfarenhet av att hantera och kvalitetssäkra digitalt publicerat material
* kan kommunicera tydligt och professionellt i både tal och skrift på svenska.
Meriterande:
* Erfarenhet av intern och extern support i digitala system som till exempel lärplattformar.
* Kunskap om WCAG och riktlinjer för webbtillgänglighet.
* Kunskap om tillgängliga dokument för webb, till exempel PDF, ePub.
* Erfarenhet av att arbeta med digitalt innehåll i webbpubliceringssystem (CMS).
* Erfarenhet av att arbeta nära utbildningsproducenter.
* Kunskaper i svenskt teckenspråk.Dina personliga egenskaper
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten. Vi söker dig som är serviceinriktad, lösningsfokuserad och kommunikativ både i text och muntlig dialog. Du är nyfiken, strukturerad och van att dokumentera och hålla ordning, men också analytisk och kan bidra till tydlighet i processer. Du ska kunna planera och prioritera arbetsuppgifter och du ska lätt kunna förhålla dig till förändrade omständigheter.
Du behöver även känna dig bekväm i digitala arbetsmiljöer och trivas i en förbättringsorienterad vardag. Du är van att arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Provanställning på 6 månader tillämpas.
Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.
I händelse av samhällskris kan du komma att arbetsledas mellan myndighetens verksamhetsområden utifrån din placeringsort
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
