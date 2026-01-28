Handläggare till Åsbro
2026-01-28
Vår klient, en viktig aktör inom samhällsberedskap, söker dig som vill bidra till Sveriges robusthet. Här får du en nyckelroll i arbetet med att säkerställa elförsörjningen genom att identifiera och utreda totalförsvarspliktiga.
OM TJÄNSTEN
Du kommer att arbeta på enheten civilplikt, som består av nio medarbetare, och har en avgörande roll i att identifiera och utreda totalförsvarspliktiga för att stärka elförsörjningens beredskap. Rollen innebär självständigt arbete med stort ansvar.
Du erbjuds
Vi erbjuder en stimulerande heltidstjänst under ett år, med goda möjligheter till förlängning. Du får möjlighet till flexibelt distansarbete och en viktig roll i samhällsutvecklingen.
Dina arbetsuppgifter
Som handläggare kommer du att arbeta med att säkerställa Sveriges beredskap genom att utreda och administrera civilplikten inom elförsörjningen.
• Identifiera och utreda totalförsvarspliktiga för civilplikt inom elförsörjningen.
• Utreda totalförsvarspliktiga utifrån urvalskriterier och inkomna underlag.
• Upprätta underlag och framställningar för inskrivning till Totalförsvarets plikt och prövningsverk.
• Ge stöd i handläggning av överklaganden och avbrott.
• Hantera löpande administration för totalförsvarspliktiga under utredning.
VI SÖKER DIG SOM
• Universitetsutbildning på kandidatnivå inom relevant område (t.ex. statsvetenskap, juridik, offentlig förvaltning).
• God erfarenhet av utrednings- och handläggningsarbete som inneburit att fatta beslut som påverkar individer.
• God erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet.
• B-körkort.
Det är meriterande om du har
• Utbildning inom beredskap, civilt försvar eller totalförsvar, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet.
• Erfarenhet av att utreda och handlägga tvistiga rättsliga frågor (t.ex. förvaltningsrättsliga, skadestånds- eller avtalsärenden).
• Erfarenhet av att arbeta med sekretessbelagda uppgifter.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Tillitsfull
• Stresstolerant
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient är en central aktör inom samhällsberedskap och arbetar med att stärka Sveriges totalförsvar. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
