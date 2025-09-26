Handläggare teknik och samband
2025-09-26
Vill du arbeta med att stärka Sveriges beredskap? Vi söker dig som vill utveckla vår förmåga att leda från en mobil ledningsplats vid kris och krig.
Enheten för samhällsskydd och beredskap
Enheten för samhällsskydd och beredskap arbetar för att minimera konsekvenserna av en samhällsstörning genom att myndigheter, organisationer och samhällsviktiga företag i länet samarbetar före, under och efter en kris. Vi ansvarar bland annat för kärnenergiberedskap och utvecklingen av det civila försvaret där länsstyrelsen som högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet har en central roll. Enheten genomför utbildningar och övningar inom krisberedskap och civilt försvar. Du kommer att arbeta tillsammans med engagerade kollegor på en arbetsplats där vi värdesätter arbetsglädje och gör verklig skillnad.Publiceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ha en central roll för att utveckla länsstyrelsernas förmåga att använda mobil ledningsplats för att hantera kriser, händelser och olyckor samt för att utföra länsstyrelsens uppgifter inom civilt försvar. Vårt ansvarsområde är i kraftig utveckling och vi kommer den närmaste tiden att behöva ta oss an ett antal utmaningar och driva vår egen förmågeutveckling likväl som för andra aktörer inom vårt geografiska områdesansvar. Du kommer att stå i centrum för den utvecklingen och det kommer att krävas både tekniskt handlag samt operativ förmåga och en pedagogisk förmåga.Kvalifikationer
Du har grundläggande relevant utbildning inom teknik och samband eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt, till exempel genom arbetslivserfarenhet. Du har erfarenhet av operativ verksamhet och drift av ledningssystem eller motsvarande teknisk kompetens.
Det är meriterande om du har erfarenhet inom kärnenergiområdet liksom erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom exempelvis annan statlig myndighet, kommunal eller regional förvaltning eller privat sektor.
Som person är du strukturerad och flexibel, det innebär att du självständigt planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete och driver dina processer vidare på ett effektivt sätt utifrån de behov och förutsättningar som finns. Du har därtill god förmåga att förmedla och anpassa budskap efter mottagare för att ge goda underlag till informerade beslut inom ditt område. Därtill arbetar du bra med andra människor och är lyhörd. Du företräder Länsstyrelsen på ett förtroendeingivande sätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Anställningsvillkor
Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare.
Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Med anställning följer skyldighet att krigsplaceras.Övrig information
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.
Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.
Välkommen med din ansökan!
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.
På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-7103-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Uppsala län
(org.nr 202100-2254) Arbetsplats
Länsstyrelsen i Uppsala län, Enheten för samhällsskydd och beredskap Kontakt
Magdalena Söderlind 010-2233406 Jobbnummer
9527473