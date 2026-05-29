Customer Operations Manager inom Cloud
2026-05-29
Bli en nyckelspelare hos vår kund där du agerar bryggan mellan teknik och kundnytta. Här får du utrymme att växa i en komplex leveransmiljö med starkt fokus på Cloud och långsiktiga kundrelationer i ett sammansvetsat team.Publiceringsdatum2026-05-29Om tjänsten
Som Customer Operations Manager säkrar du en stabil och kvalitativ IT-leverans genom att agera navet mellan kund och leveransorganisation. Du arbetar nära driftteamet för att styra den dagliga verksamheten och optimera kundupplevelsen i en tekniskt avancerad miljö.
Du erbjuds
Vår kund erbjuder en roll med stort ansvar där du får gå bredvid erfarna kollegor för att snabbt komma in i leveransen.
Det är en perfekt möjlighet för dig som vill ta nästa steg från en teknisk roll mot management och sälj.
Du erbjuds även möjligheten att bygga ett starkt nätverk inom både teknik och affär, samtidigt som du får stor insyn i komplexa Cloud-leveranser och kundnära arbete.Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar för att den operativa driften möter överenskomna mål genom aktiv uppföljning, proaktiv kravställning och nära samarbete med både kunder och tekniska team.
Följa upp och säkerställa att avtalade servicenivåer (SLA) efterlevs
Agera primär kontaktpunkt för operativa frågor och eskaleringar
Etablera och leda återkommande operativa samverkansforum med kunder
Driva kontinuerligt förbättringsarbete för att höja leveranskvaliteten
Vara kravställare mot både interna leveransteam och externa leverantörer
Identifiera, följa upp och hantera leveransspecifika risker
Administrera och uppdatera behörighetsbeställningar inom AARM
Vi söker dig som
Grundläggande kunskap inom Cloud-miljöer
Erfarenhet av operativ kundrelationshantering
God förståelse för IT-leverans och Service Management
Förmåga att följa upp och analysera leveransavtal (SLA)
Vana av att arbeta i ett högt tempo med eget ansvar för driften
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av arbete mot offentlig sektor
Bakgrund från programmering, cloudmiljöer eller arbete nära tekniken
Kunskap om komplexa IT-processer och verksamhetskrav
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Stresstolerant
Målmedveten
Ordningsam
Ansvarstagande
Socialt självsäker
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-25
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PHCJQ5". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
