HR Business Partner till Axess Logistics i Malmö
Axess Logistics Sweden AB / Personaltjänstemannajobb / Malmö Visa alla personaltjänstemannajobb i Malmö
2026-05-30
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Axess Logistics Sweden AB i Malmö
Var med och bygg framtidens HR-funktion!
Vill du ha en HR-roll där du får vara med och påverka på riktigt? Lockas du av att kombinera strategiskt HR-arbete med operativt stöd i en verksamhet som befinner sig mitt i en spännande förändrings- och digitaliseringsresa?
Axess Logistics söker nu en HR Business Partner till Malmö. Här får du möjligheten att bli en nyckelspelare i arbetet med att utveckla och centralisera HR-funktionen i ett av Skandinaviens ledande logistikbolag. Du kommer inte in i en färdig struktur – du kommer vara med och bygga den.
Vad gör du i rollen som HR Business Partner?
Som HR Business Partner blir du en viktig partner till HR-chefen och en central del i utvecklingen av Axess Logistics framtida HR-organisation. Rollen är både strategisk och operativ, vilket innebär att du ena dagen arbetar med ledningsnära HR-frågor och förändringsinitiativ, medan du nästa dag stöttar chefer i arbetsrättsliga frågor, driver förhandlingar eller utvecklar nya HR-processer.
Axess befinner sig i en spännande utvecklingsfas och HR-funktionen likaså. Tillsammans med HR-chef och övriga kollegor får du vara med och bygga upp en stark, modern och affärsnära HR-organisation där samarbete, kunskapsdelning och gemensamma arbetssätt står i fokus.
Du kommer att arbeta nära verksamheten och stötta platschefer, arbetsledare och andra nyckelpersoner runt om i landet. Rollen innebär regelbundna kontaktytor med flera av Axess verksamheter och omfattar även stöd till den danska verksamheten i takt med att HR-arbetet utvecklas och samordnas över landsgränserna.
Några av dina viktigaste uppgifter
Driva utveckling, implementering och harmonisering av HR-processer, arbetssätt och policys i organisationen
Säkerställa att HR-årshjulets processer genomförs och följs upp, exempelvis Performance Management, kompetensutveckling och lönerevision
Vara ett affärsnära stöd till chefer i frågor som rör arbetsrätt, arbetsmiljö, rehabilitering, organisationsutveckling och ledarskap
Ansvara för facklig samverkan, MBL-förhandlingar och frågor kopplade till kollektivavtal
Utbilda, coacha och utveckla chefer för att stärka ledarskap, ansvarstagande och efterlevnad av HR-processer
Driva och medverka i förändrings-, utvecklings- och digitaliseringsinitiativ inom HR
Arbeta datadrivet genom analyser och nyckeltal som bidrar till verksamhetens och organisationens utveckling
Ta ägarskap för ett eller flera specialistområden inom HR, exempelvis arbetsrätt, employer branding eller rekrytering
Känner du igen dig?
Du är en driven och målinriktad person som trivs i en föränderlig miljö där du får vara med och bygga upp, utveckla och förbättra processer och arbetssätt. Med god motståndskraft, ett starkt eget driv och förmågan att få med dig andra driver du frågor framåt även när förutsättningarna förändras.
Du är kommunikativ, pedagogisk och en trygg förhandlare med förmåga att skapa förtroende och få med dig andra i förändring. Samtidigt är du kreativ och lösningsorienterad, med förmåga att se nya möjligheter och omsätta idéer till praktiska resultat.
Detta ska du ha med dig
Relevant högskoleutbildning inom HR, personalvetenskap eller motsvarande
Flerårig erfarenhet av kvalificerat och verksamhetsnära HR-arbete, gärna som HR Business Partner, där du kombinerat strategiskt HR-arbete med operativt chefsstöd
God erfarenhet av arbetsrätt, fackliga förhandlingar, samverkan och arbete i kollektivavtalsmiljö. Erfarenhet från IF Metalls och Transportarbetarförbundets avtalsområden är meriterande
Erfarenhet av att stötta chefer i komplexa personalärenden samt av att arbeta med både tjänstemän och kollektivanställda
Erfarenhet från större organisationer, gärna i matrisorganisation eller verksamhet med flera geografiska enheter
God systemvana och erfarenhet av att arbeta datadrivet med HR-system och digitala verktyg
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vilka är Axess Logistics!
Axess Logistics är en ledande aktör inom Billogistik, som erbjuder en heltäckande lösning för import och distribution av nya och begagnade fordon på den skandinaviska marknaden. Vi är stolta över vår starka ställning och vårt engagemang i att möta våra kunders unika behov – från första kontakten till slutleverans. Med certifieringar enligt ISO9001 och ISO14001 och ett engagerat team på ca 1000 anställda på flera platser i Sverige, Norge och Danmark, sätter vi alltid kvalitet och hållbarhet i fokus.
Läs gärna mer om oss här: www.axesslogistics.se
Sök rollen redan idag!
Du är varmt välkommen att ladda upp ditt CV, alternativt med din LinkedIn URL. Vi tar inte emot ansökningar via mail. Då vi önskar tillsätta rollen innan sommaren så sker urval löpande, vänta därför inte med din ansökan. Sista ansökningsdatum är 12/6.
För att garantera en rättvis och icke-diskriminerande rekryteringsprocess tar vi inte emot personliga brev. I stället får utvalda relevanta kandidater då vi påbörjat urvalet svara skriftligt på samma frågor för att säkerställa lika möjligheter.
I denna rekrytering samarbetar Axess Logistic med Roi Rekrytering. Vid frågor kontakta rekryteringskonsult Lina Friberg på lina.friberg@roirekrytering.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Axess Logistics Sweden AB
(org.nr 556548-9696)
Frihamnsallén 20 (visa karta
)
211 20 MALMÖ Arbetsplats
Axess Logistics AB Kontakt
Lina Friberg lina.friberg@roirekrytering.se 0732331190 Jobbnummer
9937797