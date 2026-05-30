Arbetsledare sökes till MNN Recycling i Täby
MNN Recycling växer och söker nu en arbetsledare till vårt team i Täby.
Vi arbetar med återvinning, flyttjänster och tömning av dödsbon och söker dig som trivs med ett varierande arbete där du kombinerar praktiskt arbete med ledarskap. Hos oss värdesätter vi ansvarstagande, service och arbetsglädje.Publiceringsdatum2026-05-30Dina arbetsuppgifter
Planera och leda det dagliga arbetet för våra medarbetare
Fördela arbetsuppgifter och säkerställa att uppdrag genomförs effektivt
Ansvara för kontakt med kunder vid pågående uppdrag
Tömning av dödsbon
Flytt- och transportuppdrag
Sortering och hantering av återvinningsmaterial
Lastning och lossning av gods
Körning av lätt lastbil i det dagliga arbetet
Säkerställa att företagets rutiner och kvalitetskrav följsKvalifikationerKvalifikationer
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
God fysisk förmåga
Erfarenhet av arbetsledning eller annan ledande roll
Hög arbetsmoral och ansvarskänsla
Meriterande
Erfarenhet från flytt-, transport-, återvinnings- eller logistikbranschen
Tidigare erfarenhet av dödsbohantering eller liknande praktiskt arbete
Erfarenhet av personalansvar och planering
Erfarenhet av att köra lastbil eller större transportfordonDina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Är ansvarstagande och lösningsorienterad
Har god ledarskapsförmåga
Trivs med att motivera och stötta medarbetare
Har ett positivt bemötande och god servicekänsla
Klarar av att arbeta i ett högt tempo
Är strukturerad och organiserad
Vi erbjuder
Friskvårdsbidrag
Ett varierande och aktivt arbete
Trevliga kollegor och en god arbetsmiljö
Roliga personalaktiviteter och andra förmåner
Möjlighet att utvecklas tillsammans med ett växande företag
En viktig roll med stort eget ansvar och möjlighet att påverka verksamhetenOm tjänsten
Placeringsort: Täby
Antal tjänster: 1
Tillträde enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka din ansökan och CV till:info@mnnrecycling.se
Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan till MNN Recycling!
Sista dag att ansöka är 2026-06-29
E-post: info@mnnrecycling.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mnn Recycling AB
(org.nr 559421-1178), https://mnnrecycling.se/
Pentavägen 5 (visa karta
)
187 30 TÄBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9937789