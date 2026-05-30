Arbetsledande och projektledande Fasadmontör till Stone Project
Om företaget/kunden
Stone Projekt är ett stenföretag som utgår från Helsingborg, de arbetar med bland annat sten på fasad och köksbänkar i sten. Företaget har varit verksamt sedan 2023, ledningen har mer än 20 års erfarenhet från stenbranschen. Deras arbetsområde är södra Sverige från Göteborg och söder ut. Utvecklingen av företaget går bra och de behöver utöka personalstyrkan med en medarbetare till.Publiceringsdatum2026-05-30Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som arbetsledare av underentreprenör, montering av stålskelett och stenplattor, projektledare med kundkontakt, beredning, offerera, underentreprenörer. Uppdragen genomförs bland annat på annan ort, så du kommer att vara borta beroende på var uppdraget finns, förnärvarande så har de projekt i Göteborg.
Erfarenheter och utbildning
• 3-4 års arbetsplatserfarenhet att arbetat inom olika roller som fasadmontör.
• Gymnasiekompetens inom bygg och anläggning eller motsvarande.
• Autocad är meriterande
• Körkort klass B.
• Svenska i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
• Självständig
• Driftig
• Ledare
• Engagerad
• Kommunikativ
• Vilja utvecklas
• Problemlösare
• Strukturerad
Välkommen att registrera ditt intresse på vår hemsida careers.jobbarenan.se eller via e-mail stefan@jobbarenan.se
Urvalet sker löpande viket innebär att vi behöver din ansökan så fort som möjligt.
Om JobbArenan
JOBBARENAN är ett företag som arbetar med kompetensförsörjning inom bl. a. rekryterings- bemanningstjänster i södra Sverige. Våra huvudmarknader är Malmö, nordöstra och nordvästra Skåne. Vi är mycket kunniga inom chefer/ledare, verkstad/industri, administration/ekonomi, IT/Media, bygg/anläggning, serviceyrken och transport/lager. Där vi skräddarsyr olika lösningar för våra kunder. Ledningen har arbetat i ledande befattningar inom arbetsledning, rekrytering, uthyrning och försäljning sedan 1994. Vi skapar en bättre vardag för små och mindre företag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7817416-2026844". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sahlberg, Stefan
, https://careers.jobbarenan.se
252 23 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
JobbArenan Kontakt
Stefan Sahlberg stefan@jobbarenan.se 0733970100
