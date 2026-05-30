Interim Enhetschef till myndighet Stockholm.
2026-05-30
Nu söker vi en interim Enhetschef till vår kund som är en myndighet i Stockholm.
• Omfattning: Heltid 100%
• Start: augusti/september
• Längd_ 6-12 månader
Möjlighet till 50% distansarbete. Publiceringsdatum2026-05-30Om tjänsten
Under en rekryteringsprocess söker nu myndigheten en interim Enhetschef.
Kulturmiljöavdelningen ansvarar för myndighetens arbete inom kulturmiljöområdet genom att verka för ett hållbart samhälle där en mångfald av kulturmiljöer kan bevaras, användas och utvecklas. Vi leder och stödjer kulturmiljöarbetet i landet och verkar för att kulturmiljöintresset tillgodoses i samhällsplanering och byggande. Vi ansvarar också för att förvalta och tillgängliggöra digital kulturhistorisk information om fornlämningar och bebyggelse.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Enheten för bidrag och skydd av kulturmiljöer ansvarar för ärenden om statsbidrag till förvaltningen av värdefulla kulturmiljöer och ideella organisationer inom kulturmiljöområdet samt uppföljning och utvärdering av dessa. Enheten ansvarar också för överinseende av kulturmiljölagens tillämpning. Enheten har även särskilt ansvar för utveckling och uppföljning av det uppdragsarkeologiska systemet och driver för närvarande ett viktigt projekt för att utveckla förutsättningarna för proaktivt och systematiskt arbete med fornminnen inför åtgärder i landskapet. Övrig information
Gruppen består av nio medarbetare och ytterligare två medarbetare håller på att rekryteras.
Enheten har haft olika tf.-lösningar under de senaste två åren och brottas med vissa arbetsmiljöutmaningar.
Vem är du?
För att vara aktuell för uppdraget, behöver du uppfylla nedan kriterier:
• Ha flera års erfarenhet som chef med personal-, verksamhets- och budgetansvar
• Ha gedigen erfarenhet från statsförvaltningen, gärna inom områden som bidragsgivning, kultur och natur.
• Ha praktisk erfarenhet av förändringsledning
• Ha en akademisk examen, inom juridik, beteendevetenskap, samhällsvetenskap eller ekonomi. Gärna inom kombination med kulturarvsområdet
• Ha erfarenhet av att leda experter samt förmåga att hantera olika perspektiv och uppfattningar om uppdraget
• Vara kommunikativ och tydlig i ditt ledarskap, kunna hålla riktningen, motivera medarbetare samt vara trygg och konstruktiv även i situationer där viljor går isär
• Gärna praktisk erfarenhet av kulturmiljövårdens lagstiftning samt andra lagrum som reglerar samhällsbyggandet
Låter detta som ett passande uppdrag för dig? Ja då skall du såklart snabbt skicka in din ansökan via länken i annonsen. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Välkommen!Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-06
111 20 STOCKHOLM
Poolia Sverige AB
Jörgen Piontek jorgen.piontek@poolia.se 076-014 88 27
