Senior Backendutvecklare (.NET / Azure / DDD / AI) (5+ år)
2026-05-30
Riktig DDD, hands-on cloud, datatung domän — och AI i verktygslådan.
På Qronos bygger du affärskritiska backend-system hos våra kunder. Komplexiteten är verklig, domänerna kräver att du tänker, och beslutsvägarna är korta.
I rollen arbetar du i tvärfunktionella, agila DevOps-team med både nyutveckling och modernisering. Backend i C# / .NET är hjärtat, men du är hemmastad även i SQL, datadesign och molnarkitektur. Du designar tjänster i mikrotjänstarkitektur, modellerar domäner via DDD, CQRS och Onion Architecture, och bygger lösningar i Azure som ska hålla över tid.
Tekniskt fokus
• C# / .NET — microservices, CQRS, Domain-Driven Design, Onion Architecture
• Dependency injection, SOLID och designmönster med tillämpning i produktion
• Azure cloud: Cosmos DB, Azure DevOps, Docker, KQL
• MSSQL på djupet: stored procedures, functions, views, CTEs, query-optimering, SSIS
• Messaging-system (Azure Service Bus, RabbitMQ eller motsvarande)
• Data engineering-närhet via Databricks
• Unit testing (xUnit / NUnit, Moq), code quality (SonarQube, ReSharper), modern CI/CD
Starkt meriterande: AI-driven utveckling
Vi söker utvecklare som tänker AI-first i sitt dagliga hantverk:
• Använder AI-verktyg dagligen i sin workflow — code completion, test-generering, kodgranskning, dokumentation
• Har egna åsikter om var AI gör utvecklare snabbare och var det skapar teknisk skuld
• Erfarenhet av att integrera AI-funktionalitet i produktionssystem (RAG, LLM-API, MCP)
• Bygger eller har byggt agentiska lösningar — där LLM:er driver verkliga arbetsflöden, inte bara chat-svar
• Vill vara med och forma hur AI tas in i affärskritisk utveckling
Vem vi söker
• Minst 5 års erfarenhet som backendutvecklare i produktion
• Tekniskt tung och intresserad — koden är ditt hantverk, inte bara ditt jobb
• Pratar DDD med substans — inte buzzwords utan tillämpning i komplexa domäner
• Stark förståelse för molnarkitektur, designprinciper och databasoptimering
• Tar lead på dina uppgifter och driver dem självständigt framåt — du äger din leverans
• Nyfiken och vetgirig — trivs i komplexa miljöer och letar fram svaren själv
• Trivs med tekniska kodtester och djupa tekniska intervjuer — du tycker det är roligt att prata kod på riktigt
• Vana av agila arbetssätt (Scrum, Kanban) och DevOps-kultur
• Flytande svenska och engelska, i tal och skrift
• EU-medborgarskap eller giltigt arbetstillstånd inom EU (krav inom finanssektorn för bakgrundskontroller)
• Extra plus: erfarenhet från reglerade branscher (bank, försäkring, fintech)
Om dig
Du är nyfiken, lösningsorienterad och trygg i hantverket. Du skriver ren och testbar kod, tänker arkitekturmässigt och ser helheten — från domänmodell till prestanda. Du trivs i miljöer där det inte alltid finns ett rakt svar och tar ansvar för leverans och teamets mål.
Hos oss får du
• Riktiga problem hos riktiga kunder — vi tar oss bara an uppdrag där vi kan bidra på riktigt
• Möjlighet att bidra till AI-driven utveckling med dina skills — det är dit branschen rör sig och vi följer med
• Stöd i din kompetensutveckling och konsultresa
• En kultur där hantverket räknas, beslut tas nära, och kollegor håller hög nivå
• Ett starkt nätverk av seniora utvecklare, arkitekter och tekniska ledare
Om Qronos
Qronos är en svensk IT-konsultpartner specialiserad på mjukvaruutveckling, kvalitet och agilt ledarskap. Vi är huvudsakligen baserade i Malmö och levererar i hela Europa. Vår styrka ligger i människorna och i ett starkt nätverk av experter.
Ansök
Skicka CV och en kort motivering till jobb@qronos.se
. Vi går igenom ansökningar löpande, sök idag!
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: jobb@qronos.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qronos AB
(org.nr 556823-4073)
Hyllie Boulevard 53
)
215 37 MALMÖ Arbetsplats
Malmö, Hyllie Jobbnummer
9937800