Verksamhetschef till Villa Soldalen i Halmstad
Nu söker vi på Villa Solden i Halmstad en verksamhetschef för tillsvidareanställning på heltid. Vi erbjuder ledarskapsutbildning och flera förmåner.
Inom Vardaga är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar – respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Här några av höjdpunkterna i vårt erbjudande till dig:
Ledarprogram via vår egen utbildningsorganisation Lära
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Coachande och stöttande chefer nära dig
Tydliga arbetssätt för att ge den bästa omsorgen till våra boende
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Friskvårdsbidrag och skobidrag
Kollektivavtal
Om rollen
I rollen som verksamhetschef så leder och utvecklar du verksamhetens kvalitet på ett pedagogiskt och affärsmässigt sätt. För oss är det viktigt att du vill vara aktiv och närvarande i verksamheten. Detta för att du ska kunna följa upp att företagets värderingar, aktuella avtal och att gällande lagstiftning efterlevs.
Det är också i verksamheten som du vårdar och utvecklar relationerna med medarbetare, boende och närstående. Du har även goda relationer med relevanta myndigheter. Du rapporterar till regionchef och ingår i hens ledningsgrupp samt har budget och resultatansvar för verksamheten.
Som verksamhetschef leder du verksamhetens lokala ledningsgrupp och ni driver verksamheten tillsammans.
Aktivt ledarskap
För att lyckas som chef och ledare hos oss krävs ett aktivt ledarskap som grundar sig i våra värderingar. Ett ledarskap som skapar motivation och engagemang hos våra medarbetare. Du är initiativrik och lyhörd för kundens behov och känner en självklar respekt för andra människor. Det är självklart att du som Verksamhetschef lever våra värderingar:
Respekt – Alla har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande.
Ansvar – Vi har medarbetare som vågar och vill och har chefer som lyssnar och leder.
Enkelhet – Det är enkelt att påverka och att vara medarbetare eller att bo och vistas hos oss.
Kunskap – Vi reflekterar, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens.
Om Villa Soldalen
Verksamheten är belägen ett stenkast från havet och erbjuder ljusa, fina lokaler. Verksamheten har varit i drift sedan september 2023 och befinner sig nu i en utvecklingsfas. Villa Soldalen erbjuder permanent boende med inriktning både till personer med omvårdnadsbehov och personer med demenssjukdom. Här finns 60 lägenheter totalt och i verksamheten finns flera gemensamma ytor såsom en festsal, en liten takterass. En stor härlig trädgård med odlingsmöjligheter som också bjuder till både avkoppling och aktivitet. Vardagas mål är att erbjuda bästa möjliga vård och omsorg för dig som bor hos oss. Genom vårt helhetskoncept för äldreomsorg, Den goda dagen ger vi våra boende en individanpassad omsorg som bygger på omtanke, integritet och valfrihet – läs gärna mer om oss på www.vardaga.se
Din erfarenhet och kunskap
Vi önskar att du:
är coachande och vill att dina medarbetare växer, utvecklas och tar ansvar.
arbetar långsiktigt och målstyrt för att utveckla kvalité i verksamheten.
tycker om att ge och ta emot feedback och har en vilja att hela tiden utvecklas.
är lösningsorienterad och ser möjligheter framför hinder.
är prestigelös, självständig och samarbetsvillig.
är affärsmässig genom att vilja och ha förmåga att styra och följa upp verksamheten utifrån kvalitetsmål och ekonomiska ramar.
Du har relevant högskoleutbildning inom vård och omsorg (ex vis socionom, sjuksköterska, social omsorg) och erfarenhet av leda äldreomsorg. Du har även några års dokumenterad erfarenhet av chefsuppdrag och goda vitsord gällande ledarskap.
Alla verksamhetschefer genomgår vårt ledarprogram där du får möjlighet att utvecklas inom ledarskap via vår utbildningsorganisation Lära. God datorvana samt erfarenhet av dokumentation är viktigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-05-30Övrig information
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. Har du frågor? Kontakta gärna: sandra.nilsson3@vardaga.se
Observera att det inte går att ansöka via E-post. Facklig kontakt: Vision, vision@ambea.seSå ansöker du
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
I den här processen genomför vi även bakgrundskontroller på slutkandidaten.
På Vardagas drygt 100 boenden runt om i Sverige erbjuder vi en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. Hos oss möter du expertis och trygghet på varje äldreboende, korttidsboende, i hemtjänst och dagverksamhet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje individs livskvalitet och trygghet i fokus. Vardaga ingår i företagsgruppen Ambea. www.vardaga.se
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7823851-2026848".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vardaga AB
302 91 HALMSTAD
