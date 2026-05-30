Gruppchef för Bearbetningsgrupp, Underrättelseenheten, region Stockholm
2026-05-30
Är du redo för en större uppgift? Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Arbetsplatsbeskrivning
Om Region Stockholm
Polisregion Stockholm består av Stockholms län och Gotland. Verksamheten i regionen är organiserad i fyra polisområden: Nord, City, Syd och Gotland som tillsammans är indelade i 19 lokalpolisområden. Vidare finns det fyra regionala enheter: gränspolisen, operativa enheten, underrättelseenheten och utredningsenheten, ett regionkansli samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.
Om Underrättelseenheten
Underrättelseenheten i region Stockholm ansvarar för underrättelseverksamheten i regionen. Vid enheten bedrivs operativ och strategisk underrättelseverksamhet i syfte att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet. Uppdraget innefattar i huvudsak att inhämta, bearbeta, analysera samt delge information som ska utgöra underlag för beslut om operativa åtgärder.
Verksamheten bedrivs i strategisk, operativ och taktisk tidsskala.
Om Bearbetningssektionen
Grunduppdraget på Bearbetningssektionen är att systematiskt hantera och prioritera det dagliga informationsflödet till underrättelseenheten samt vara en kontaktyta gentemot andra samarbetspartners, internt inom myndigheten och gentemot underrättelsefunktioner inom andra myndigheter.
Om gruppen
Som gruppchef har du ansvar för bearbetningsverksamheten i grupp central på Bearbetningssektionen. Gruppen samverkar med övriga sektioner på Underrättelseenheten och har ett gemensamt ansvar för hela regionens inkomna underrättelseinformation. Som gruppchef är du direkt chef för ca 8-10 medarbetare.
Som gruppchef rapporterar du till sektionschef samt ingår i sektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har ett särskilt ansvar för gruppens verksamhetsområde och dess resultat. Som chef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Svensk polisexamen alternativt annan för funktionen relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande förvärvad erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant.
Minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande.
Erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten.
Erfarenhet av underrättelse- och/eller utredningsverksamhet.
Svenskt medborgarskap.
Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
Erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat.
Ingått i ledningsforum.
Erfarenhet av polisorganisationens verksamhet.
Chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå.
Erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen/den egna organisationen.
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:
Analys och helhetssyn
Mål och resultat
Utveckling och förändring
Social säkerhet
Muntlig och skriftlig kommunikation
Skapa delaktighet och motivation
Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/
Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare.
Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.
Ansökan sker via arbetsgivarens hemsida. Följ instruktionerna i annonsen för att skicka in din ansökan.https://polisen.se/jobb-och-utbildning/lediga-jobb/2026/maj/gruppchef-for-bearbetningsgrupp-underrattelseenheten-region-stockholm/
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar.
Polismyndigheten
Polismyndigheten erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mail från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.
Fackliga företrädare
Polisförbundet, Björn Wiberg, Förbundsområde Kamraterna, 010-5633690
SEKO, SACO och ST nås via Polisens växel 114 14 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb.stockholm@polisen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A331.393/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Arbetsplats
Polismyndigheten Kontakt
Rekryterande chef
Tanita Katainen tanita.katainen@polisen.se Jobbnummer
9937794