Handläggare statsbidrag tidsbegränsad
Myndigheten För Ungdoms-och Civilsamhällesfrågor / Administratörsjobb / Växjö Visa alla administratörsjobb i Växjö
2026-02-27
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Myndigheten För Ungdoms-och Civilsamhällesfrågor i Växjö
, Stockholm
, Umeå
eller i hela Sverige
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vår vision är ett öppet och inkluderande Sverige med goda villkor för unga och för civilsamhället.
MUCF har i uppdrag av regeringen att verka för att målen inom ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället uppnås. Det gör vi genom att ta fram, samla och sprida kunskap samt bidra till samordning av statliga insatser. Vi samverkar med myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhällets organisationer samt fördelar statsbidrag.
Från och med 1 januari 2026 har myndighetens uppdrag vuxit när vi övertagit uppgifterna som tidigare låg på Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) samt ansvaret för statliga uppgifter inom minoritetspolitiken. Det innebär att MUCF är en ännu viktigare aktör i arbetet med att stärka demokratin, främja delaktighet och bidra till ett inkluderande samhälle.
MUCF har kontor i Växjö och från februari 2026 även i Stockholm.
Avdelningen för statsbidrag har som sina huvudsakliga arbetsuppgifter att fördela statsbidrag till ideella organisationer, nationella minoriteter, trossamfund och stiftelser samt att följa upp desamma. På avdelningen för statsbidrag finns även en stödfunktion för bidragsgivande aktörer.Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna omfattar handläggning av nationella bidragsansökningar och redovisningar från organisationer som söker organisations-, projekt- och verksamhetsbidrag utifrån befintliga förordningar och andra föreskrifter.
Läs mer på www.mucf.se.
Handläggningen sker i samarbete med kollegor och med stöd av olika funktioner på myndigheten. I arbetet ingår att ha kontakter med ansökare och aktörer som är intresserade av våra bidrag.
Du är aktiv i omvärldsbevakning och kan hantera svåra och komplexa ärenden med hjälp av kollegor men även genom att självständigt läsa in dig på relevanta områden och söka information.
Arbetet på avdelningen för statsbidrag är händelsestyrt och du behöver ha ett dynamiskt förhållningssätt till inflödet av uppdrag och kunna ta dig an uppgifter som verksamheten för stunden kräver.
Anställningen är placerad på vårt kontor i Växjö. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
en akademisk utbildning om minst 180 hp (120 p enligt tidigare system) inom exempelvis statsvetenskap, juridik eller ekonomi, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig och relevant för tjänstens arbetsuppgifter.
minst sex månaders aktuell arbetslivserfarenhet av handläggning av statsbidrag på myndighet eller annan offentlig organisation.
kan uttrycka dig mycket väl i tal och skrift på svenska.
goda kunskaper i Officepaketet.
är van att arbeta i och sätta dig in i olika datasystem.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av arbete med statsbidragsansökningar. I urvalet och tillsättningen kommer stor vikt att läggas vid sådan erfarenhet.
erfarenhet från organisation som söker eller mottar offentliga bidrag.
dokumenterat intresse och gärna kunskap inom ett eller flera av följande områden:
civila samhällets organisationer
demokratifrämjande arbete
arbete mot rasism och extremism
integrationsfrågor
trossamfund
nationella minoriteter
Sveriges ungdoms- och civilsamhällespolitik
Som person har du god förmåga att bemöta olika målgrupper utifrån deras förutsättningar och behov. Det gör du genom god samarbetsförmåga såväl internt som externt och genom ett relationsskapande och nätverkande arbetssätt. Du är strukturerad och flexibel i ditt arbete och följer processer och rutinbeskrivningar. Du känner dig bekväm i nya sammanhang och är trygg i att representera myndigheten på ett professionellt och förtroendeingivande sätt. Du är lyhörd, aktiv i möten och bidrar till ett gott samarbetsklimat.
Avgörande för tjänsten är din förmåga att ta initiativ, arbeta självständigt och driva processer framåt. Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning
Flexarbetstid.
Placeringsort Växjö.Så ansöker du
När du ansöker ska du bifoga ditt CV på svenska. I denna rekrytering efterfrågar vi inte personligt brev, och du ska därför inte bifoga något sådant. I stället kommer du att få besvara ett antal urvalsfrågor.
Det är viktigt att du besvarar urvalsfrågorna sanningsenligt och utförligt. Vi ber dig därför att inte hänvisa till ditt CV i dina svar.
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen. På MUCF månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till en god arbetsmiljö.
Du kan läsa om vår rekryteringsprocess https://www.mucf.se/om-oss/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "0058/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten För Ungdoms-och Civilsamhällesfrågor
(org.nr 202100-1173) Arbetsplats
Avd. för statsbidrag, Enheten för statsbidrag Kontakt
Sara Lif Andersson, enhetschef 010-1605926 Jobbnummer
9769096