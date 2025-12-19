Handläggare Skattebetalning
2025-12-19
Trivs du med både självständigt arbete och samarbete? Vill du skapa samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor? Som handläggare inom skattebetalning har du ett omväxlande och lärorikt arbete som innebär utredning och många kontakter.
Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Du arbetar med handläggning och utredning av ärenden som varierar i både omfattning och komplexitet. Med stöd av lagar och regler gör du en bedömning av underlaget och fattar beslut. Du begär in kompletteringar via telefon, brev och digitala brevlådor i kontakt med privatpersoner och företag. Vissa ärenden är enkla och snabba medan andra tar mer tid och utredning.
I vissa ärenden behöver du även hantera och registrera utländska mottagarkonton, vilket kräver noggrannhet och förståelse för internationella betalningsrutiner. Arbetsuppgifterna kan förändras över tid beroende på verksamhetens behov, vilket ger goda möjligheter till utveckling inom skattebetalningsområdet.
Du planerar och driver dina ärenden självständigt och tar gärna hjälp av kollegor i teamet när det behövs. Tillsammans delar ni kunskap, stöttar varandra och bidrar till ett gott arbetsklimat. Tillsammans driver ni ärenden framåt, löser utmaningar och utvecklar nya smartare arbetssätt. Du trivs i en roll där analys, noggrannhet och service är centralt. Ett intresse för skattebetalningsfrågor, kontohantering och utredningsarbete är en fördel. Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid.
Du tillhör företagsbeskattningsektion 9, enhet 3, med placering i Sundbyberg.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://www.skatteverket.se/omoss/jobbahososs/arbetsplatsenochkollegorna/skatteverketsmedarbetarpolicy.4.5c281c7015abecc2e2010e5b.html.
I det här jobbet ska du:
- självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat
- vara hjälpsam och bemöta andra med vänlighet och respekt
- tala och skriva enkelt och tydligt
- vara bra på att samarbeta och stötta andra för att nå gemensamma mål
- kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut.
Du ska även ha:
- en avslutad högskoleförberedande gymnasieexamen.
- goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
- aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av administration eller handläggning inom ekonomi alternativt juridik.
Det är önskvärt med arbetslivserfarenhet från Skatteverket. Det är också önskvärt med aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom redovisning, bokföring eller ekonomiadministration.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
