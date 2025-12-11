Handläggare moms
Skatteverket / Juristjobb / Örnsköldsvik Visa alla juristjobb i Örnsköldsvik
2025-12-11
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skatteverket i Örnsköldsvik
, Kramfors
, Sollefteå
, Härnösand
, Mark
eller i hela Sverige
Brinner du för att jobba med momsfrågor? Är du ekonom eller jurist och trivs med både självständigt arbete och samarbete? Vill du skapa samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor? Som handläggare inom företagsbeskattning har du ett omväxlande och lärorikt arbete som innebär utredning och många kontakter.
Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Du arbetar med momsfrågor och utredning av ärenden som varierar i omfattning och komplexitet. Det innebär att du analyserar och bedömer olika typer av underlag. Du begär in kompletteringar via telefon, brev och digitala brevlådor i kontakt med företag. Med stöd av lagar och regler gör du en bedömning av underlaget och fattar beslut. Vissa ärenden är enkla och snabba medan andra tar mer tid. Du kommer till viss del att arbeta med kundmöte i telefon med både privatpersoner och företag.
Du planerar din egen arbetsdag och driver dina ärenden både självständigt och i samverkan med andra. Du arbetar nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Arbetet är kvalificerat och du lär dig och får nya kunskaper både på bredden och på djupet. Du bidrar också till vårt arbete med ständiga förbättringar i vardagen och väljer effektiva lösningar. Du tänker nytt, vågar och agerar. Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid.
Du tillhör företagsbeskattningsenhet 2 på företagsbeskattningsavdelningen, med placering i Umeå eller Örnsköldsvik. Enheten finns idag på nio orter och har totalt cirka 160 medarbetare fördelat på åtta sektioner.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat
- vara bra på att samarbeta och stötta andra för att nå gemensamma mål
- ha god problemlösningsförmåga, se mönster och kunna göra avgränsningar
- tala och skriva enkelt och tydligt
- ha ett bra bemötande gentemot våra kunder och dina kollegor
- kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut.
Du ska även ha:
- en högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom ekonomi, juridik eller för tjänsten annan relevant högskoleutbildning.
Det är önskvärt att du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet med momsfrågor. Det är även önskvärt med aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av redovisning, bokföring eller juridiska frågor inom beskattning. Det är också önskvärt med aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av beskattning på Skatteverket.
Bra att veta
Intervjuer planeras att genomföras med start vecka 5, 2026.Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
För att söka tjänsten vänligen klicka på, eller kopiera, länken nedan för att komma vidare till ansökningsformuläret. Referensnummer 2025/1038.https://skatteverket.varbi.com/se/apply/positionquick/884368/
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1039". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448) Kontakt
Åsa Svedgård, Rekryterande chef asa.svedgard@skatteverket.se,010-5784079 Jobbnummer
9638713