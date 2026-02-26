Handläggare med inriktning IT
Avdelningshandläggare - var med och bygg framtidens driftverksamhet i Arboga
Vill du ha en nyckelroll där struktur, driv och samarbete verkligen gör skillnad?
Vill du arbeta i en organisation som växer snabbt och där ditt bidrag är avgörande för helheten?
Nu söker Produktionsavdelningen vid Driftenheten inom Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) en avdelningshandläggare till Arboga.
Om rollen - en central funktion i en växande verksamhet
Som avdelningshandläggare är du ett kvalificerat administrativt stöd till avdelningens ledningsgrupp. Du är den som skapar ordning i komplexiteten, håller ihop uppgifter och säkerställer att planering och uppföljning fungerar effektivt.
Du arbetar nära chefer och kollegor och bidrar aktivt till att utveckla strukturer, rutiner och arbetssätt. Här får du stort ansvar, hög delaktighet och möjlighet att påverka hur vi arbetar - både idag och framåt.
Rollen innebär bland annat att du:
• Stödjer ledningsgruppen i planering, uppföljning och samordning
• Skapar och utvecklar administrativa strukturer och rutiner
• Driver och följer upp uppgifter från start till mål
• Stödjer verksamheten i olika IT- och tele-relaterade administrativa frågor
• Arbetar både självständigt och i nära samarbete med andra funktioner
Det här är en roll för dig som trivs med frihet under ansvar och som motiveras av att få saker att hända.
Om enheten
Driftenheten ansvarar för övervakning, incidenthantering och underhåll av Försvarsmaktens IT- och telekommunikationssystem. Produktionsavdelningen leder, planerar och följer upp drift- och underhållsverksamheten - i en organisation som just nu befinner sig i stark tillväxt.
Du blir en del av en verksamhet med högt tempo, tydligt uppdrag och stor framtidstro.
Vi erbjuder dig
Hos Försvarsmakten arbetar vi utifrån värdegrunden Öppenhet, Resultat och Ansvar. Som medarbetare får du både utvecklingsmöjligheter och trygga villkor.
Vi erbjuder bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärmål
• Tre timmars träning i veckan på arbetstid
• Flexibel arbetstid och god balans mellan arbete och fritid
• 28-35 semesterdagar beroende på ålder
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB
• Möjlighet att växla semesterdagar mot pensionsavsättning
• En arbetsplats i stark utveckling där du får vara med och påverka
Vi söker dig som har
• Gymnasial utbildning inom administration eller motsvarande kunskaper
• Mycket goda kunskaper i Excel och Officepaketet
• Gedigen erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete
• Erfarenhet av administrativa uppgifter kopplade till produktion, gärna i större organisation
• Förmåga att strukturera, prioritera och driva eget arbete självständigt
• Körkort B för manuellt växlad bil
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska samt god engelska i tal och skrift
Vem är du?
Du är strukturerad, noggrann och har ett starkt eget driv. Du ser vad som behöver göras - och gör det.
Du är social och relationsskapande och trivs med att ha många kontaktytor. Service är en självklar del av ditt arbetssätt och du motiveras av att stötta andra och bidra till helheten.
Du är nyfiken, framåtlutad och vill vara med och utveckla både arbetssätt och verksamhet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Erfarenhet från offentlig verksamhet eller större organisation
• Kännedom om Försvarsmaktens verksamhetsledningssystem, ekonomifunktioner eller underhållsorganisation
Övrigt
Placeringsort: Arboga
Resor i tjänsten kan förekomma. Det är goda pendlingsmöjligheter med tåg och bil från närliggande orter.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som civilanställd. Sex månaders provanställning tillämpas för dig som inte redan är anställd i Försvarsmakten.
Tillträde enligt överenskommelse. Målbild är start under våren 2026.
Upplysningar:
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta rekryterande Avdelningschef Maria Dahlberg på telefon 070-364 05 09
Fackliga företrädare:
OFR/S Martin Sparr
SEKO Matz Felix
OFR/O Heikki Videll
SACO Agnetha Landquist
Samtliga nås via växeln på 0589-40400
Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
