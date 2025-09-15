Handläggare logistikstöd, tidsbegränsad anställning
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld med fokus på utveckling av det civila försvaret. Vi stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till beredskap och motståndskraft. Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Den 1 januari byter vi namn till Myndigheten för civilt försvar.
Vill du tillsammans med oss stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och
konsekvenser av krig? Då kanske du är vår nästa kollega!
Som handläggare logistikstöd kommer du att vara en del av teamet på enheten för logistik som är en del av den operativa avdelningen.
Hos oss får du möjligheten att bidra till samhällets beredskap för kriser och krig.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår att ta emot förfrågningar på materiel till nationella och internationella insatser, övningar och utbildningar samt ta emot och registrera beställningar. Arbetet innefattar även att rekommendera transportlösningar, göra förnyade konkurrensutsättningar på transportavtal samt följa upp transporter. I detta ingår också att säkerställa att arbetet hanteras och dokumenteras enligt fastlagda processer och rutiner.
Tillsammans med dina kollegor bidrar du till att enheten har goda relationer med andra enheter och externa samarbetspartners samt utvecklar rutiner och arbetssätt som skapar förutsättning för effektiv logistik.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
- universitets-/högskoleutbildning inom relevant område, eller slutförd YH/KY-utbildning inom logistik, eller minst 5 års arbetslivserfarenhet inom logistik/spedition som bedöms likvärdig.
- erfarenhet av internationella transporter.
- god datorvana och är van att arbeta i Microsoft Windows/Excel samt olika stödsystem.
- goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av arbete inom eller gentemot den offentliga sektorn.
- erfarenhet av exportkontroll.
- kunskap om MSB:s insatsverksamhet.
- kunskap inom tullhantering
- ytterligare språkkunskaper.
Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/
Dessutom har du ett strukturerat arbetssätt och gillar ordning och reda. Du har också ett serviceinriktat förhållningssätt och kan behålla lugnet även i pressade situationer.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en tidsbegränsad anställning under cirka ett år med möjlighet till förlängning.
Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.
Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.Publiceringsdatum2025-09-15Om företaget
På enheten för logistik är vi drygt 15 medarbetare och merparten har sin placering i Karlstad. Enhetens uppgift är att ansvara för transporter och försörjning av materiel till insats, övning och utbildning, såväl nationellt som internationellt. I detta innefattas också support vid materiel- och logistikfrågor från personal på insats, övning och utbildning.
Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Bernt Hedström. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (Saco-S), Peter Nytting (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO).

Välkommen med din ansökan senast den 6 oktober 2025
