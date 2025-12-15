Handläggare kundserviceenheten
Kronofogdemyndigheten / Administratörsjobb / Östersund Visa alla administratörsjobb i Östersund
2025-12-15
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kronofogdemyndigheten i Östersund
, Sundsvall
, Härnösand
, Örnsköldsvik
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Ett jobb som räknas! Hos oss bidrar du till ett välfungerande samhälle för allmänhet och företag.
På kundservice arbetar vi brett med att besvara frågor som rör hela myndighetens verksamhet. Kronofogden vill motverka överskuldsättning och vi hjälper kunden att göra rätt från början genom att lämna information på ett enkelt sätt. Kundservice har ett stort inflöde och för att lyckas i rollen behöver du trivas med att arbeta i ett högt tempo.
Om jobbet
På Kronofogden vill vi hjälpa kunden att göra rätt från början. Som handläggare inom kundservice är du ofta våra kunders första kontakt med myndigheten. Du möter många som behöver vår hjälp varje dag. Du jobbar brett med många olika typer av frågor och i flera olika verksamhetssystem.
Du besvarar frågeställningar från kunder med varierande bakgrund både via telefon och mejl. Vi hanterar frågor som rör hela myndighetens verksamhet och du genomgår en utbildning som ger dig förutsättningar att förstå vårt uppdrag och vår verksamhet.
Alla som arbetar på Kronofogden bidrar till arbetet mot brott. I dina arbetsuppgifter ingår att identifiera och förhindra försök till brottslighet genom att signalera detta till våra kärnprocesser. Som handläggare kan du till exempel identifiera, agera och dokumentera kontakter med kunder som är utsatta för ekonomiskt våld i nära relation. Det kan resultera i att du bidrar till att motverka brott.
Placeringsort är Östersund.
Om dig
Som medarbetare på Kronofogden förväntas du leva upp till vår medarbetarpolicy.https://www.kronofogden.se/jobba-hos-oss/medarbetarpolicy
Du tar initiativ, är engagerad och tar ansvar för att målen nås. Du bidrar till verksamhetens utveckling och hjälper dina kollegor att lyckas. Du bemöter andra med respekt, vänlighet och lyssnar aktivt på andra och visar positiv attityd.
Du arbetar resultatinriktat, visar handlingskraft och arbetar fokuserat mot det som ska uppnås. Du är stabil och förtroendeingivande i mötet med människor i utsatta situationer. Du har lätt för att kommunicera och är pedagogisk i mötet med kund. Du har en analytisk förmåga som innebär att du ser samband och hittar den mest effektiva lösningen. Du anpassar dig efter förutsättningarna och de förändringar som sker.Publiceringsdatum2025-12-15Kvalifikationer
- slutbetyg från gymnasieutbildning
- arbetat minst tolv månader sammanhängande under de senaste tre åren med att ge service i ett högt tempo via telefon, epost eller via andra digitala kanaler
- god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
- god förmåga att förstå och uttrycka dig på engelska
Det är önskvärt att du har aktuell arbetslivserfarenhet av komplex kundservice. Det är även önskvärt att du har aktuell arbetslivserfarenhet av att hantera svåra samtal med personer i utsatta livssituationer.Om företaget
Kronofogden är en statlig myndighet med ett viktigt uppdrag. Vi jobbar nära människor i utsatta situationer. Vi hjälper den som inte har fått betalt och vägleder den som ska betala. Vi ger medborgare och företag information och god service, så att de kan fatta långsiktiga och hållbara beslut. Det kräver kunskap, handlingskraft, omtanke och mod. Vi bidrar till ett väl fungerande samhälle för allmänhet och företag - ett samhälle där skulder och andra krav blir fastställda och indrivna på ett rättssäkert sätt.
Hos oss kan du räkna med utmanande arbetsuppgifter som även är utvecklande för dig. När du går hem från en dag på jobbet kan du vara säker på att du har gjort något som verkligen räknas - både för andra och för dig.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och inleds med provanställning i sex månader. Du blir anställd som handläggare och arbetar schemalagt. Kronofogden erbjuder möjlighet till distansarbete efter överenskommelse med arbetsgivaren.
Att arbeta i staten innebär att du följer den statliga värdegrunden. Det ställs också särskilda krav på omdöme, säkerhetstänkande och att du följer gällande lagar. Vi ställer frågor vid intervju om tidigare eventuell brottslighet och brister i tidigare anställning. För slutkandidater ställs även dessa frågor till referenspersoner. Vi tar även in uppgifter om skulder registrerade hos Kronofogden, konkurs och näringsförbud. Framkomna uppgifter vägs in vid helhetsbedömningen av din lämplighet för den aktuella anställningen.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbets-uppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Lär känna oss bättre genom att besöka vår webbplats och följa oss på Linkedin.https://www.kronofogden.se/jobba-hos-osshttps://www.linkedin.com/company/kronofogdemyndigheten/
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-05!
Vi samarbetar med Skatteverket i våra rekryteringar, vilket innebär att Skatteverkets hr-avdelning kommer att hantera din ansökan.
Kronofogden använder det statliga ramavtalet för annonsförmedling. Vi undanber oss därför vänligen samtal från annonsförmedlare eller försäljare. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/335". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronofogdemyndigheten
(org.nr 202100-5646) Arbetsplats
Kronofogden Kontakt
Ann Eklöf, rekryterande chef ann.eklof@kronofogden.se Jobbnummer
9644706