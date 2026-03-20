Handläggare inom studentservice
2026-03-20
med inriktning mot riktat pedagogiskt stöd och internationalisering
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter drygt 2,3 miljarder kronor per år. Vi är mer än 1 800 anställda och har närmare 21 600 studenter.
Luleå tekniska universitet söker en engagerad och serviceinriktad handläggare till studentservice. Tjänsten är delad mellan två centrala och meningsfulla verksamhetsområden: riktat pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning och internationalisering genom arbete vid international Office.
Du kommer att ingå i två kompetenta och samarbetsinriktade team där ni tillsammans bidrar till att skapa goda förutsättningar för studenternas studier och vistelse vid Luleå tekniska universitet.
Vi lägger stor vikt vid hälsa och välmående, vi tycker att det är viktigt med bra balans mellan arbete och fritid och att vi ska ha roligt på jobbet.
Samordning av riktat pedagogiskt stöd, 50 procent
I denna del av tjänsten arbetar du med att samordna och administrera riktat pedagogiskt stöd för studenter med varaktig funktionsnedsättning. Arbetet innebär handläggning av ärenden, kontakt med studenter och samverkan med lärare och andra relevanta aktörer. Du bidrar även till utveckling av arbetssätt inom området tillgänglighet och lika villkor.
Handläggning vid International Office, 50 procent
Här arbetar du med internationell studentmobilitet och ger kvalificerad service till inresande och utresande studenter. Arbetsuppgifterna omfattar handläggning av utbyten samt deltagande i mottagande och introduktion av internationella studenter, i nära samarbete med kollegor inom internationaliseringsverksamheten.KvalifikationerKvalifikationer
Högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
Erfarenhet av administrativt arbete.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
God organisatorisk förmåga och förmåga att arbeta självständigt.
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom högskolesektorn.
Erfarenhet av serviceinriktat arbete, gärna med studenter.
Stor vikt kommer läggas vid dina personliga egenskaper.
Omfattning och ort
Tillsvidareanställning på heltid med placering i Luleå. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Information
För ytterligare information vänligen kontakta: Chef för student,- forskar- och utbildningsstöd
Jennie Hägg Wilhelmsson, 0920-49 17 46 jennie.hagg.wilhelmsson@ltu.se
Fackliga företrädare:
SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 20 37, diana.chroneer@ltu.se
OFR-S Marika Vesterberg, 0920-49 1721 marika.vesterberg@ltu.seSå ansöker du
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.
Välkommen med sin ansökan.
Sista dag att ansöka är 13 april 2026
Referensnummer: 2442-2026 Ersättning
