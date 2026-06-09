Handläggare inom områdesskydd
Länsstyrelsen i Östergötlands län, Enheten för naturskydd / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2026-06-09
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen i Östergötlands län, Enheten för naturskydd i Linköping
När du jobbar på länsstyrelsen får du använda din kunskap på landets bredaste myndighet. Länsstyrelsen är statens företrädare i länet och ser till att nationella mål får genomslag. Med hänsyn till regionala förutsättningar gör vi avvägningar mellan olika samhällsintressen. Detta genom samarbete mellan experter inom en rad olika områden och i samverkan med myndigheter, kommuner och organisationer.
På länsstyrelsen skapar vi samhällsnytta och påverkar samhällsutvecklingen, varje dag. Det är ett viktigt uppdrag, ett stort ansvar och en inspirerande möjlighet. Låt din kunskap bli en kraft för Östergötland.
Nu söker vi
dig som vill bidra till fortsatt utformning av Östergötlands naturarv. Bli vår nya områdesskyddare!
Hos Länsstyrelsen Östergötland får du chansen att skydda och bevara regionens unika natur – varje dag. Med över 300 naturreservat redan på plats väntar nu spännande utmaningar i att utöka skyddet och säkra naturvärden för framtida generationer. Här är ditt arbete meningsfullt, varierat och direkt samhällspåverkande.
Om enheten
Du kommer att tillhöra områdesskyddsgruppen vid enheten för Naturskydd som består idag av 14 personer fördelade på 2 arbetsgrupper: ärendegruppen och områdesskyddsgruppen. Enhetens huvudsakliga arbetsområde berör myndighetsutövning kring skydd och bevarande av naturvärden i Östergötland utifrån ett brett perspektiv. Publiceringsdatum2026-06-09Arbetsuppgifter
Skapa nya naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal samt revidera befintliga beslut och skötselplaner.
Inventera och bedöma naturvärden i främst landmiljöer men även till viss del i vattenmiljöer (t.ex. kantzoner, våtmarker, sumpskog).
Samarbeta med kommuner, myndigheter och markägare för att driva naturvårdsfrågor.
Projektleda och upphandla naturvårdsinsatser.
Ska-krav för tjänsten:
Relevant högskoleutbildning (biologi, ekologi eller liknande).
GIS-kompetens.
B-körkort.
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande om du har:
Erfarenhet av nyckelbiotopsinventering, naturvärdesbedömningar eller liknande.
Kunskap om Natura 2000 och livsmiljötyper.
Kunskap om miljöbalken.
Projektledarerfarenhet.
Erfarenhet av upphandling.
Erfarenhet av områdesskyddsarbete.
Kunskap om naturvårdsarter.
Som person
har du god samarbetsförmåga, är strukturerad och planerar ditt arbete på ett effektivt sätt, tydlig och pedagogisk i din kommunikation och trivs med dialogbaserat arbetssätt. Du är självgående och resultatorienterad, vilket innebär att du fullföljer egna och gemensamma arbetsuppgifter och mål inom utsatt tid. Med din kommunikativa förmåga bidrar du till en konstruktiv dialog med markägare och kollegor. Du förblir lugn även under press, med ett realistiskt perspektiv på vad som är viktigt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varför kommer du trivas
Påverka verkligheten – ditt arbete bidrar till en hållbar framtid för Östergötlands natur.
Variation och fältarbete – kontorsarbete blandas med utomhusuppdrag, möten med markägare och samarbete med experter.
Kunniga och engagerade kollegor – bli en del av ett engagerat team som arbetar för en grönare och mer hållbar framtid
Flexibilitet och förmåner – möjlighet till distansarbete, friskvårdstimme, friskvårdsbidrag, flexarbetstid och utökad föräldrapenning.
Anställningen är
En särskild visstidsanställning upp till 12 månader. Tillträde enligt överenskommelse.
Vill du veta mer kontakta:
Enhetschef Marina Verbova, telelefon: 010-223 5406.
Fackliga företrädare:
SACO, Sofie Helgesson, telefon: 010-223 53 71.
ST, Nina Stenmark, telefon: 010-223 53 04.
Välkommen med din ansökan
Som du skickar via www.varbi.com.
Din ansökan ska ha inkommit senast 24 juli, ange ref nr: 9955.
Läs mer om att jobba hos oss, vår värdegrund och våra förmåner:
Jobba hos oss | Länsstyrelsen Östergötland
Inom staten rekryterar vi efter principen om förtjänst och skicklighet. Det innebär att vi gör en helhetsbedömning och arbetar efter kompetensbaserad rekrytering som en kvalitetssäkring för objektivitet och icke-diskriminering.
Följ oss i sociala medier:
Sociala medier | Länsstyrelsen Östergötland
Läs mer om Länsstyrelsen i Östergötland:
Om Länsstyrelsen i Östergötlands län | Länsstyrelsen Östergötland
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.
Så hanterar vi dina personuppgifter:
Så hanterar vi dina personuppgifter | Länsstyrelsen Östergötland Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen I Östergötlands Län
(org.nr 202100-2270), https://www.lansstyrelsen.se/
Östgötagatan 3 (visa karta
)
581 86 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen i Östergötlands län, Enheten för naturskydd Kontakt
Marina Verbova marina.verbova@lansstyrelsen.se 010-2235406 Jobbnummer
9953891