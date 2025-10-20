Handläggare gränsöverskridande avfallstransporter, Vikariat
Naturvårdsverket / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-10-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Naturvårdsverket i Stockholm
, Östersund
eller i hela Sverige
Vi söker en handläggare till gruppen för gränsöverskridande avfallstransporter på enheten för miljöinformation och avfallstransporter. Vi söker dig som vill arbeta med prövning av tillstånd, vägledning och tillsynsvägledning inom området gränsöverskridande avfallstransporter och samverka med andra myndigheter för att minska illegala avfallstransporter till och från Sverige.
Gruppen för gränsöverskridande avfallstransporter arbetar med tillståndsprövning och internationell rapportering av gränsöverskridande avfallstransporter samt hantering av illegala avfallstransporter. I gruppens uppdrag ingår vägledning, tillsynsvägledning och myndighetssamverkan inom området och gruppen ger också stöd till regeringen i internationellt- och EU-arbete när det gäller frågor om gränsöverskridande avfallstransporter. I gruppens uppdrag ingår också analys och utveckling av processer och arbetssätt.
Naturvårdsverket prövar årligen runt 1300 tillstånd om import och export av avfall till och från Sverige och handlägger årligen mer än 50 ärenden gällande olagliga transporter av avfall.Publiceringsdatum2025-10-20Dina arbetsuppgifter
Du prövar inkomna tillståndsanmälningar för gränsöverskridande avfallstransporter enligt avfallstransportförordningen. Som del i detta granskar du och tar beslut i inkomna ärenden. Vid behov begär du in kompletteringar och kontaktar berörda aktörer och myndigheter i Sverige och utomlands. Du hanterar också illegala avfallstransporter och de åtgärder och kontakter som krävs med olika aktörer och myndigheter.
Arbetsuppgifterna omfattar även vägledning gentemot verksamhetsutövare och tillsynsvägledning gentemot tillsynsmyndigheter. Utveckling av processer, rutiner och system som stödjer handläggningen ingår i arbetsuppgifterna. Den slutliga fördelningen av arbetsuppgifter och ansvarsområden påverkas av dina och övriga medarbetares erfarenheter och kompetens. Fördelningen av enskilda arbetsuppgifter kommer att variera över tid.
Din kompetens
Krav för anställningen:
• Relevant examen från universitet eller högskola, t.ex. miljöinspektör, miljövetare, miljöingenjör, samhällsvetare eller ingenjör.
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete på kommunal eller statlig myndighet där du har genomfört egen tillsyn.
• Erfarenhet av arbete under avfallstransportförordningen eller av annan avfalls- och miljölagstiftning.
• Relevant arbetslivserfarenhet från arbete inom avfallssektorn.
Du behöver kunna uttrycka dig väl skriftligt och muntligt på svenska och engelska och ha god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna utförs både självständigt och i grupp och kräver att du är kommunikativ och bra på att samarbeta. Du är noggrann, följer rutiner, har ett systematiskt och resultatinriktat arbetssätt och är bra på att prioritera. Du har god förmåga att agera utifrån myndighetsrollen och förhåller dig objektiv.
Om anställningen
Anställningen är ett vikariat tom 2026-09-30. Anställningens placering är Stockholm alternativt Östersund. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning.
Resor förekommer under normala förhållanden i mindre omfattning i tjänsten, främst inom Sverige men kan även förekomma inom EU.Så ansöker du
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del av urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder oss inte av personligt brev vid urvalet, det beror på att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. I din ansökan till oss bifogar du endast ditt CV.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 9 november.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta Markus Ollikainen, chef. Du kan även kontakta våra fackliga företrädare för Saco-S eller ST. Samtliga nås via kundtjänst, tel.nr. 010-698 10 00.
Varför ska du arbeta hos oss?
Naturvårdsverket värnar om ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö. Vi erbjuder våra medarbetare goda möjligheter till distansarbete, företagshälsovård och personalstöd, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag, samt olika aktiviteter via vår sport- och friluftsförening och kulturförening. Välkommen till våra moderna kontor i en organisation med ett viktigt uppdrag. Vi är en arbetsplats med trevliga kollegor och ett närvarande ledarskap där vi samlas kring vårt övergripande uppdrag som syftar till att förbättra miljön för nuvarande och kommande generationer.
Om Naturvårdsverket
Naturvårdsverket är en statlig myndighet för klimat- och miljöfrågor. Vi arbetar på uppdrag av regeringen inom Sverige, inom EU och internationellt. Naturvårdsverket driver och samordnar miljöarbetet i Sverige. Vi bidrar till ett robust och hållbart samhälle. Naturvårdsverket ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning, jakt och vilt samt miljöforskning. Naturvårdsverket är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Myndighetens ansvarsområden är integrerade i andra viktiga samhällsfrågor och bidrar därför till hela samhällets utveckling. Naturvårdsverket är också beredskapsmyndighet.
Naturvårdsverket eftersträvar en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald. Vi ser att medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter är en viktig förutsättning för detta.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Naturvårdsverket
(org.nr 202100-1975), http://www.naturvardsverket.se Jobbnummer
9565784