Handläggare gränsöverskridande avfallstransporter
Naturvårdsverket / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-07-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Naturvårdsverket i Stockholm
, Östersund
eller i hela Sverige
Vi söker en handläggare till gruppen för gränsöverskridande avfallstransporter på enheten för miljöinformation och avfallstransporter. I rollen arbetar du med prövning av tillstånd, vägledning och tillsynsvägledning inom området gränsöverskridande avfallstransporter och samverka med andra myndigheter för att minska illegala avfallstransporter till och från Sverige.
Gruppen för gränsöverskridande avfallstransporter arbetar med tillståndsprövning och internationell rapportering av gränsöverskridande avfallstransporter samt hantering av illegala avfallstransporter. I gruppens uppdrag ingår vägledning, tillsynsvägledning och myndighetssamverkan inom området och gruppen ger också stöd till regeringen i internationellt- och EU-arbete när det gäller frågor om gränsöverskridande avfallstransporter. I gruppens uppdrag ingår också analys och utveckling av processer och arbetssätt.
Naturvårdsverket prövar årligen runt 1300 tillstånd om import och export av avfall till och från Sverige och handlägger årligen mer än 50 ärenden gällande olagliga transporter av avfall.Publiceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
Du prövar inkomna tillståndsanmälningar för gränsöverskridande avfallstransporter enligt avfallstransportförordningen. Som del i detta granskar du och tar beslut i inkomna ärenden. Vid behov begär du in kompletteringar och kontaktar berörda aktörer och myndigheter i Sverige och utomlands. Du hanterar också illegala avfallstransporter och de åtgärder och kontakter som krävs med olika aktörer och myndigheter.
Arbetsuppgifterna omfattar även vägledning gentemot verksamhetsutövare och tillsynsvägledning gentemot tillsynsmyndigheter. Utveckling av processer, rutiner och system som stödjer handläggningen ingår i arbetsuppgifterna. Den slutliga fördelningen av arbetsuppgifter och ansvarsområden påverkas av dina och övriga medarbetares erfarenheter och kompetens. Fördelningen av enskilda arbetsuppgifter kommer att variera över tid.
Din kompetensKvalifikationer
relevant examen från universitet eller högskola, t.ex. miljöinspektör, miljövetare, miljöingenjör, samhällsvetare eller ingenjör.
Erfarenhet av arbete på statlig myndighet där du har arbetat med tillståndsbedömningar, tillsyn eller tillsynsvägledning.
Du behöver kunna uttrycka dig väl skriftligt och muntligt på svenska och engelska och ha god datorvana.
Meriterande:
Erfarenhet av tillsynsarbete inom kommunal förvaltning.
Arbetslivserfarenhet från arbete med gränsöverskridande avfallstransporter och erfarenhet av arbete med avfallstransportförordningen.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna utförs både självständigt och i grupp och kräver att du är kommunikativ och bra på att samarbeta. Du är noggrann, följer rutiner, har ett systematiskt och resultatinriktat arbetssätt och är bra på att prioritera. Du har god förmåga att agera utifrån myndighetsrollen och förhåller dig objektiv.
Om anställningen
Tjänsten är en särskild visstidsanställning på heltid t.o.m. 2027-02-28. Tjänsten är placerad i Stockholm alternativt Östersund. Tillträde enligt överenskommelse.
Resor förekommer under normala förhållanden i mindre omfattning i tjänsten, främst inom Sverige men kan även förekomma inom EU.
Självklart delar du vår värdegrund - att du i ditt arbete är lyhörd, professionell och offensiv.Så ansöker du
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del av urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder oss inte av personligt brev vid urvalet, det beror på att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. I din ansökan till oss bifogar du endast ditt CV.
Välkommen med din ansökan i form av CV senast den 19 juli 2026.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta följande personer via växeln, tel.nr. 010-698 10 00.
Markus Ollikainen enhetschef för Enheten för miljöinformation och avfallstransporter
Fackliga representanter för Saco och ST
Om Naturvårdsverket
Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling. Vi är en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Naturvårdsverket ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning.
Naturvårdsverket eftersträvar en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald. Vi ser att medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter är en viktig förutsättning för detta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Naturvårdsverket
(org.nr 202100-1975), https://www.naturvardsverket.se/
123 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Naturvårdsverket Jobbnummer
9998487