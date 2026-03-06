Handläggare för kommunal infrastruktur
Bräcke kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen / Administratörsjobb / Bräcke Visa alla administratörsjobb i Bräcke
2026-03-06
, Höganäs
, Ängelholm
, Helsingborg
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bräcke kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen i Bräcke
I Bräcke kommun i Jämtland är du alltid nära äventyr och smultronställen. Gnistrande vinterdagar på skidor såväl som heta sommardagar i båten är vardag för oss som bor här. I Bräcke kommun finns trygga skolor, personlig äldrevård och en mängd små och medelstora företag med idéer och kunskap som skapar värden lokalt och globalt. Goda kommunikationer i stråket mellan Sundsvall och Östersund och en fibertäckning på över 90 procent gör det enkelt att bo, jobba och resa i vår kommun. Här finns en vilja att utvecklas och samtidigt en självklar mentalitet att värna om naturen, kulturen och människorna som bor här. Välkommen till Bräcke kommun - lite närmare!
Samhällsbyggnadsavdelningen har ett brett verksamhetsområde och arbetar med service över hela kommunen. Här ansvarar vi för planering, utveckling och verkställighet för mark- och miljöfrågor, gator och vägar, fritids- och näringsliv och förstärks av fastighetsenheten samt serviceenheten. Vill du bli en del av vårt härliga team och utveckla framtidens samhälle i Bräcke kommun?
Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
Samhällsbyggnadsavdelningen har ett brett uppdrag inom samhällsservice som kommer att passa dig som trivs i en generalistroll med varierande arbetsuppgifter och förmåga att arbeta över flera sakområden. Du kommer i huvudsak att ansvara för olika mark-, trafik- och infrastrukturfrågor. Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta handläggning och utredning av inkomna ärenden gällande markupplåtelser, nyttjanderätter, försäljning av mark. Hantering av ärenden gällande trafikfrågor och parkeringstillstånd. Du kommer även att granska och besvara yttranden och remisser vid behov. Som handläggare kommer du också arbeta med strategiska frågor inom ansvarsområdet med bla översiktsplan, detaljplaner och trafikföreskrifter. Du utför arbetet självständigt utifrån ett eller flera verksamhetsmål och har ett stort handlingsutrymme i hur målen uppnås. Det finns stora möjligheter att utveckla rollen utifrån intresse och erfarenhet.
Distansarbete är möjligt och styrs utifrån verksamhetens behov. Du erbjuds friskvårdstimme och friskvårdscheck.Kvalifikationer
Du har som lägst eftergymnasial utbildning inom något eller några av områdena. Det är meriterande om du har någon form av högskoleutbildning eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
Har du intresse, kompetens eller erfarenheter avseende fastighetsjuridik, GIS-kunskaper, kunskap om relevanta lagstiftningar, exempelvis Trafikförordningen eller Plan- och bygglagen, Ordningslagen är detta mycket meriterande.
Vem är du?
Som person har du vana av att arbeta strukturerat och lösningsorienterat både självständigt och i team. Du trivs att arbeta i en bred roll och vara flexibel och egenskaper du bör besitta för att trivas i rollen är att du har en förmåga att sätta dig in i nya situationer och en vilja att lära dig nytt.. Du har god samarbetsförmåga och en förmåga att se helheten i våra uppdrag. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Du har god datorvana och godkänt B-körkort.
ÖVRIGT
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden från bemannings- och rekryteringsföretag om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026-2-SBY". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bräcke kommun
(org.nr 212000-2460) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bräcke kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen Kontakt
Avdelningschef Samhällsbyggnad
Sven-Inge Granlund sven-inge.granlund@bracke.se 069316392 Jobbnummer
9783174