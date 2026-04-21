Handläggare ekonomiskt bistånd
2026-04-21
Vad roligt att du är intresserad av jobb i Kils kommun. Vi är ungefär 1 000 anställda som arbetar för att ungefär 12 000 invånare ska få en bra service. För oss är det viktigt att du ser varje människa som en individ och att du tillsammans med dina kollegor strävar efter att skapa en välkomnande miljö där alla har möjligheten att trivas och utvecklas. Du nöjer dig inte med att bara vara bra. Du vill bli ännu bättre och ser till att omvärldsbevaka och göra de förändringar som krävs för att vi ska möta framtiden på ett bra sätt. Det är precis det som vår vision, Kil - på rätt spår, handlar om. Vi strävar efter att befinna oss på rätt spår men måste alltid vara beredda att pröva nya vägar för att nå dit. Välkommen med din ansökan!
I sektor Arbete och individ organiseras individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad, funktionsstöd, integration och vuxenutbildning.
Inom enheten arbetsmarknad och utveckling (AMU) är vi många olika yrkeskategorier som arbetar med medborgarens väg till egen försörjning, ekonomiskt bistånd, integration, kommunala arbetsmarknadsåtgärder, vuxenutbildning, budget och skuldrådgivning samt en icke biståndsbedömd verksamhet inom socialpsykiatri; Möjligheten.
Vi vill förstärka vårt team med ytterligare en handläggare ekonomiskt bistånd på 100%. Dina arbetsuppgifter
Som handläggare hos oss ingår du i ett team av fem socialsekreterare och en förste socialsekreterare. Vi handlägger även ansökan om bostad enligt Socialtjänstlagen. Vi arbetar enligt Kilsmodellen vilket innebär att socialsekreterare bedömer den ekonomiska situationen och arbetsmarknadssekreterare utreder orsak till den ekonomiska situationen samt gör en arbetsmarknadsplan med insatser som följs upp och rapporteras till ekonomiskt bistånd.
Dokumentation är en stor del av arbetet och det är viktigt att du har goda kunskaper inom lagstiftningen samt har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Rollen är stimulerande om du drivs av viljan att inspirera och påverka, har en positiv energi samt har lätt för att bygga relationer. Vi ser till hela människans behov vilket gör att vi samverkar med olika professioner både internt i kommunen samt externt med andra myndigheter.
Vi erbjuder juridisk- och grupphandledning, tillämpar flextidsavtal samt har friskvårdsbidrag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av handläggning ekonomiskt bistånd samt har en universitet eller högskoleutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer lämpligt.
Eftersom resor exempelvis vid hembesök, ingår i tjänsten finns krav på B-körkort med manuell växellåda.
Det är meriterande om du har erfarenhet av utredning bostadssociala kontrakt och felaktiga utbetalningar(FUT). Har utbildning inom motiverade samtal(MI) samt har arbetat inom verksamhetssystemet Lifecare. Bra om du har ett intresse och är nyfiken på digitala verktyg då vi står inför en utvecklingsresa där vi vill effektivisera handläggningsprocessen.
Viktigt för tjänsten är att du har en god förmåga att prioritera, att lyssna och att se saker ur flera perspektiv samtidigt som du ska kunna arbeta självständigt och strukturerat. Anställningsvillkor
Utdrag ut belastningsregistret krävs.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Kils kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via angiven länk (inte med e-post eller i pappersformat). Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Vi har redan gjort våra medieval för denna rekrytering och undanber oss ytterligare kontakter angående försäljning av annonsplatser eller diskussioner om samarbeten.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kils kommun
(org.nr 212000-1751), https://www.kil.se/jobb
665 23 KIL
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
