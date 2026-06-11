Handläggare djur och arealbaserade stöd
Länsstyrelsen i Västerbottens län / Administratörsjobb / Umeå Visa alla administratörsjobb i Umeå
2026-06-11
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Med tanke på jordbrukarstöden, personlig service och utvecklingsarbete. Vi söker dig som vill bidra i rollen som senior handläggare av de areal- och djurbaserade stöden som ryms inom den strategiska planen för Västerbottens jordbruk. Hos oss kännetecknas arbetsmiljön av hjälpsamhet och villkoren av livspusselvänlighet. Vår gemensamma uppgift är att skapa samhällsnytta.
Tjänsten är placerad på enheten för Landsbygd och regional utveckling. Enheten för landsbygd och regional utveckling består av 47 personer som arbetar för levande landsbygder och hållbar utveckling i hela Västerbotten. Genom arbete med Interreg-programmen Norra Periferin & Arktis samt Aurora främjar vi också internationella samarbeten för att bidra till hållbar utveckling i ett större europeiskt perspektiv. På vår enhet verkar vi även för social hållbarhet genom arbete med integration, mänskliga rättigheter, barnrätt, Agenda 2030, folkhälsa och ANTDS.
Som statligt anställd hos Länsstyrelsen erbjuder vi särskilda förmåner kring friskvård, föräldralön, pension etc. Läs gärna mer här. Publiceringsdatum2026-06-11Dina arbetsuppgifter
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
Handlägga ärenden relaterade till de olika jordbrukarstöden
Ha kontakt med sökande av stöden
Tillsammans med kollegor bidra till utvecklingsarbete och förbättringar inom handläggningsområdet Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har agronom, lantmästare, biolog eller har annan relevant akademisk utbildning
Har kunskap om jordbruket i Västerbotten
Har tidigare erfarenhet av handläggning och hantering av de areal- och djurbaserade stöden som ryms i den Strategiska planen
Har kunskap om de administrativa system som används vid handläggning av jordbrukarstöden
Har goda kunskaper i svenska språket
Har B-körkort
Vi ser det som meriterande om du även har:
Erfarenhet från tidigare arbete hos Länsstyrelsen
För att lyckas i rollen tror vi att du är strukturerad, tydlig och har förmågan att arbeta självständigt utifrån gällande rutiner och regelverk. Du är lyhörd, har en god samarbetsförmåga och bidrar aktivt till arbetsgruppens resultat. Du är serviceinriktad, hjälpsam och har ett gott bemötande. Vidare har du en god förmåga att uttrycka dig på svenska, både i tal och skrift. Du är van vid att arbeta med olika administrativa system och är inte rädd för ny teknik.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tjänsten är en timanställning/särskild visstidsanställning, 1 juli 2026 till 31 december 2027 i varierande omfattning.
Om Länsstyrelsen Västerbotten
Länsstyrelsen Västerbotten är en kunskapsmyndighet. Genom helhetsperspektiv med engagemang för samverkan och den enskilda invånaren gör vi hållbar utveckling möjlig i hela länet. Vi utgår från Västerbotten och tar avstamp i allt som händer, både inom länets gränser och utanför. För oss är det lika naturligt att samarbeta med offentliga aktörer som andra statliga myndigheter, regioner och kommuner som näringsliv och civilsamhälle.
Länsstyrelsen är en regional krishanterings- och totalförsvarsmyndighet. Vid en samhällskris eller vid höjd beredskap kan du därför komma att arbeta med andra uppgifter än de du normalt är anställd för. Tillsvidareanställda vid myndigheten ingår i Länsstyrelsens kris- och krigsorganisation och kommer i de flesta fallen att krigsplaceras vid myndigheten.
Hos oss jobbar cirka 300 medarbetare i ett 80-tal olika yrkesroller. Våra specialistkompetenser finns inom en bredd av områden som är viktiga byggstenar för att vårt samhälle ska fungera för alla invånare och för ekologisk, ekonomisk och social utveckling. Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.
Om ansökan
När du skickar in din ansökan blir den en offentlig handling. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar vi
dina personuppgifter. Har du skyddade uppgifter, kontakta oss så hjälper vi dig med hur du kan gå vidare
med en trygg och säker ansökningsprocess. Kontaktuppgifter till oss hittar du här: https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/om-oss/kontakta-oss.html
Vid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen I Västerbottens Län
(org.nr 202100-2460), https://www.lansstyrelsen.se/
Storgatan 71 B (visa karta
)
901 86 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen Västerbotten Kontakt
Lisa Fors, SACO lisa.fors@lansstyrelsen.se 010-2254389 Jobbnummer
9959860