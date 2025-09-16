Handläggare BAS-P/BAS-U Umeå
ISS Facility Services AB / Byggjobb / Umeå Visa alla byggjobb i Umeå
2025-09-16
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ISS Facility Services AB i Umeå
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och snart firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
ISS Facility Services söker Handläggare BAS-P/BAS-U till Umeå
ISS Facility Services kommer ansvara för driften arbetsmiljösamordning hos en av Sveriges största fordonstillverkare. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad - på riktigt.
Om rollen
I en dynamisk och stimulerande miljö, jobbar du med spännande projekt i framkant av branschen, med stor möjlighet att påverka och utveckla arbetsmiljöarbetet. Du ingår i ett engagerat team om nio Handläggare på övriga siter i Sverige som alla har ett högt säkerhetsfokus. Här erbjuds du en fantastisk möjlighet till professionell och personlig utveckling. Vi erbjuder goda kompetensutvecklings- och certifieringsmöjligheter, konkurrenskraftig lön och förmåner samt flexibla arbetstider.
Som Handläggare BAS-P/BAS-U blir du en nyckelperson i vårt team. Du arbetar nära vår kund och ansvarar för att arbetsmiljörisker identifieras, förebyggs och hanteras både i drift och i byggprojekt - från planering till färdigställande av byggprojekt. Du får en central roll i att säkerställa att alla som vistas på arbetsplatsen gör det tryggt och säkert.
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning inom bygg, arbetsmiljö eller liknande
• Giltig BAS-P/BAS-U-utbildning och kunskap om AFS 2023:3
• Erfarenhet av arbetsmiljöarbete i drift och underhållsarbete i produktionsmiljö
• Erfarenhet av arbetsmiljöarbete i bygg- och anläggningsprojekt
• Goda kunskaper i AML, PBL, BBR samt entreprenadrätt och ÄTA-hantering
• Förståelse för riskmoment som t.ex. ställningar, liftar och heta arbeten
• Vana vid digitala verktyg och Office-paketet
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande: BAM, SAM, OSA eller erfarenhet som skyddsombud
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är en person som:
• Tar initiativ och arbetar självständigt, samtidigt som du gärna samarbetar med andra
• Har en strukturerad och noggrann arbetsstil, med öga för detaljer
• Är analytisk och lösningsorienterad, och gillar att hitta smarta vägar framåt
• Har en trygg och stabil personlighet, med förmåga att fatta beslut även i pressade lägen
• Är pedagogisk och lyhörd i mötet med andra - du hanterar konflikter med respekt och tydlighet
• Trivs med att samordna drift- och projekt i komplexa miljöer, och har lätt för att skapa förtroende
• Är affärsmässig och kommunikativ, och kan växla mellan strategiskt och operativt arbete
Om ISS Facility Services
ISS Facility Services är en ledande leverantör av fastighets- och servicetjänster - till både privat och offentlig sektor i Sverige. Vårt uppdrag är att säkerställa att fastigheter och arbetsmiljöer fungerar effektivt, säkert och hållbart - varje dag.
Genom tekniska tjänster och arbetsplatslösningar bidrar vi till ökad produktivitet, minskade risker och en tryggare vardag för våra kunders medarbetare och besökare.
ISS är en del av en global koncern med verksamhet i över 30 länder. Hos oss erbjuds goda möjligheter till kompetensutveckling, karriärvägar och internationellt samarbete. Vi investerar i våra medarbetare genom utbildningar, nätverk och interna program.
Vår verksamhet vilar på fem grundläggande värderingar: Kvalitet, Ansvar, Ärlighet, Entreprenörskap och Gemenskap. Dessa genomsyrar vårt arbete och bidrar till en stabil och inkluderande arbetsmiljö där alla ges möjlighet att växa.
Vi arbetar aktivt för mångfald och jämställdhet och strävar efter att vara en arbetsplats där olika perspektiv tas tillvara och där alla behandlas med respekt.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande sex månaders provanställning.
Din ansökan
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan och välkomna dig att bli en del av vårt team.
Intervjuer sker löpande, så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
OBS! Med anledning av GDPR, hanterar vi inte ansökningar inkomna via mejl.
Ansöker gör du via länk i annonsen.
Ansvarig Rekryterare: Pernilla Dahlbäck - pernilla.dahlback@se.issworld.com
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iss Facility Services AB
(org.nr 556410-3280) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ISS Facility Services AB Jobbnummer
9511543