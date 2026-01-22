Handläggare antagningen
2026-01-22
Studentavdelningen är en del av universitetsförvaltningen och har i uppdrag att ge stöd och service till studenter före, under och efter studierna samt att handlägga studentärenden.
Studentavdelningen ger även verksamhetsstöd till universitetets institutioner, fakulteter, områden och ledning. Med utbildningens kvalitet i fokus ska Studentavdelningens verksamheter kännetecknas av professionalism, effektivitet, rättssäkerhet och tillgänglighet.
Inom sektionen för antagning och studentkommunikation som är en del av Studentavdelningen ingår förutom antagning också ansvar för studieavgifter och högskoleprovet, samt gruppen för studentkommunikation. Studentavdelningen består av totalt ca 150 personer och verksamheten bedrivs i Studenthuset på universitetsområdet.
Just nu söker vi en driven antagningshandläggare till Studentavdelningen på ett vikariat. Hos oss får du möjligheten att vara en del av en akademisk miljö i en självständig roll med många kontaktytor.
Mer information om oss finns på: https://medarbetare.su.se/vart-su/organisation/universitetsforvaltningen/studentavdelningen.
Som antagningshandläggare har du som huvuduppgift att handlägga anmälningar till kurser och program på grundnivå och på avancerad nivå. En stor del i detta arbete innebär att bedöma meriter både från nationella som internationella sökande samt fatta beslut utifrån rådande regelverk.
Gruppens arbete kännetecknas av samarbete, delaktighet samt att det erbjuder stora möjligheter att själv påverka och utveckla. Arbetet innebär även kontinuerliga kontakter med institutioner och studenter. Du förutsätts även att kunna delta i övriga förekommande arbetsuppgifter inom Studentavdelningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Akademisk examen.
- Erfarenhet av arbete som handläggare inom utbildning, antagning eller annat relevant område.
- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Meriterande är:
- Arbete vid statlig myndighet.
- God kännedom om utbildningsadministrativa processer vid ett lärosäte.
- Bedömning av internationella gymnasiala och akademiska meriter i antagningssystemet NyA.
- Erfarenhet av Ladok.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är duktig på att arbeta självständigt, har lätt för att skapa kontakter och har en mycket god kommunikationsförmåga. Du bör även ha lätt för att samarbeta, ta initiativ och kunna anpassa dig till en snabbrörlig och föränderlig arbetssituation.
Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad t.o.m. 2027-08-31. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av avdelningschef Helena Pallin, tfn 08-161001, mailto:helena.pallin@su.se
eller av Antagningshandläggare Aina Saffo, tfn 08 16 17 07, mailto:aina.saffo@su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
