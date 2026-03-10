Handläggare/Administratör Civilplikt
2026-03-10
Vi söker en Handläggare/Administratör inom Civilplikt till ett företag i Örebro (Åsbro). Start är i maj, 12 månader tidsbegränsat uppdrag till att börja medPubliceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
Uppdraget innebär att identifiera och utreda totalförsvarspliktiga för att kunna fullgöra civilplikt inom elförsörjningen.
Genom uppsatta urvalskriterier och utifrån inkomna underlag utreda totalförsvarspliktiga för att kunna fullgöra civilplikt inom elförsörjningen.
Upprätta nödvändigt underlag för inskrivning och göra framställningar om inskrivning till Totalförsvarets plikt- och prövningsverk gällande de totalförsvarspliktiga som efter utredning bedömts lämpliga att fullgöra civilplikt inom elförsörjningen.
Ge stöd i handläggning av överklaganden och avbrott.
Hantera löpande administration för totalförsvarspliktiga som utreds.
Hantera löpande kontakt med totalförsvarspliktiga i både telefon och skrift.
Hantera sekretessbelagda uppgifter.
Samverka internt och externt.
Ge stöd i utbildningsplanering för totalförsvarspliktiga.
Bidra till enhetens verksamhetsutveckling genom att utveckla rutiner och processer.
Säkerhetsprövning: Säkerhetsprövning och registerkontroll krävs.
Detta är ett konsultuppdrag på 100% via Incluso i Åsbro. Start är i maj, 12 månader tidsbegränsat uppdrag till att börja med, möjlighet till förlängning efter det. Det här uppdraget är 100% on-site i Åsbro första halvåret. På sikt kan det finnas möjlighet att arbeta upp till 50% på distans.
Vänligen sök med CV och motivering via länken nedan. Vi presenterar kandidater löpande.
Ansvarig rekryterare på Incluso är Emma Hörnsten.
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
