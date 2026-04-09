2026-04-09
Tjänsten är placerad vid kansliet för lärarutbildning vid nämnden för lärarutbildning (NLU). Kansliet har ca 25 medarbetare och ansvarar för utredningar och underlag för planering och uppföljning av utbildning, samverkan och forskning inom Linnéuniversitetets lärarutbildning som bedrivs i form av en beställarorganisation. Kansliet tillhandahåller även administrativt stöd för lärarprogrammens genomförande med bland annat VFU-placeringar och studie- och yrkesvägledning. Lärarutbildningsprogrammen kvalitetssäkras genom programråd som arbetar på nämndens uppdrag. Linnéuniversitetets lärarutbildning är omfattande och står inför spännande utvecklingsmöjligheter relaterade till lärares kompetensutveckling.
Lärarutbildningen genomgår 2026-2028 ett större reformeringsarbete. Som handläggare vid kansliet arbetar du med administrativa arbetsuppgifter som stödjer både det verksamhetsnära- och ledningsstödet inom kansliet.
Arbetsuppgifterna är varierande och spänner från enklare administrativa uppgifter till mer kvalificerat handläggningsarbete. Rollen kräver god samarbetsförmåga, struktur samt en hög grad av flexibilitet, då arbetsinnehållet kan förändras utifrån verksamhetens behov.
I anställningen som handläggare ingår bland annat att:
Utföra administrativa arbetsuppgifter av både enklare och mer kvalificerad art
Handlägga ärenden enligt gällande regelverk, rutiner och tidsramar
Ge administrativt stöd till chefer, kollegor och olika funktioner inom verksamheten
Samordna, sammanställa och kvalitetssäkra underlag, exempelvis inför möten, beslut och uppföljningar
Bidra till utveckling och förbättring av administrativa processer och arbetssätt
Delta i planering och genomförande av möten och andra verksamhetsrelaterade aktiviteter
Hantera kontakter internt och externt, både muntligt och skriftligt
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Erfarenhet av administrativt arbete inom offentlig verksamhet.Kvalifikationer
Vi söker dig med akademisk examen på lägst kandidatnivå samt vana vid utredning/handläggning. Har du har arbetat med analyser och handläggning eller motsvarande vid ett lärosäte eller annan statlig myndighet är det meriterande. För anställningen krävs goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift samt en mycket god stilistisk förmåga. Du ska ha god erfarenhet av digitala system och intresse för att utveckla arbetssätten.
Anställning: Visstidsanställning tom 270131
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Kalmar eller Växjö. Då anställningen innebär arbete i både Kalmar och Växjö måste du vara beredd att regelbundet tjänstgöra på båda orterna oavsett placeringsort.
Omfattning: 100 %.
OBS! Tjänsten annonseras under förutsättning av erforderliga beslut.
Mer information lämnas av:
Kanslichef Johan Krantz, tfn +46480497030 e-post: mailto:johan.krantz@lnu.se
Fackliga företrädare nås via universitetets växel, Tel 0772-28 80 00.
Välkommen med din ansökan senast den 22 april 2026
Ansökan ska innehålla personligt brev, meritförteckning och examensbevis. Så ansöker du
