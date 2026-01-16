Handläggare - Informationssäkerhet
Din nya roll
Vill du arbeta i skärningspunkten mellan informationssäkerhet, samhällsnytta och säkerhetsskydd? Nu söker vi en handläggare inom informationssäkerhet till ett uppdrag i en samhällsbärande verksamhet där tillförlitlighet och ansvar är helt avgörande.
I rollen blir du en viktig del av säkerhetsorganisationen och arbetar nära strateger och specialister inom säkerhetsskydd. Uppdraget är både operativt och utvecklande och ställer höga krav på noggrannhet, integritet och pedagogisk förmåga.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter: - Förvaltning och livscykelhantering av särskilda informationssystem samt användarstöd - Genomföra och utveckla utbildningar inom informationssäkerhet och säkerhetsskydd - Hantering av handlingar och diarieföring med särskilda säkerhetskrav - Informationsklassning enligt gällande klassningsmodell, OSL och säkerhetsskyddslagen - Löpande rapportering av status avseende tid, kvalitet och leverans
Uppdraget genomförs huvudsakligen på plats och präglas av samarbete, struktur och ett högt säkerhetsmedvetande.
Företagspresentation
Vår kund verkar inom offentlig sektor och ansvarar för planering, styrning och uppföljning av kollektivtrafik i en av Sveriges största regioner. Verksamheten spelar en avgörande roll i samhällets funktion och arbetar utifrån värderingarna öppenhet, kompetens, pålitlighet och samverkan. Här gör du verklig skillnad - varje dag.
Bra att känna till
Uppdragets omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Arbetsmodell: Främst på plats Lön: Enligt överenskommelse Start: 2026-03-29 Slut: 2026-12-31, med möjlighet till förlängning (flertalet optioner finns planerade) Sista dag att ansöka är 2026-01-28 men vi genomför löpande urval under tiden Övrig information: Uppdraget är säkerhetsklassat och kräver godkänd säkerhetsprövning samt sekretessförbindelse I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Minst 3 års arbetslivserfarenhet som handläggare eller administratör inom offentlig verksamhet samt god vana av Word, PowerPoint och Excel.
Minst 1 års dokumenterad erfarenhet av informationsklassning och sekretessbedömning enligt OSL kap. 15, 18 och 19.
Minst 1 års dokumenterad erfarenhet av diarieföring enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Minst 2 års erfarenhet av arbete i verksamheter med höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetande.
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag samt personalrabatter och erbjudanden via Benifex (ex. inom hälsa, fritid, transport och sjukvård)
Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst
Extra ersättning vid föräldraledighet
Företagshälsovård
Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med din konsultchef
Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling
Välkommen med din ansökan
Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan. Så ansöker du
