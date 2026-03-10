Handläggande Elkonstruktör Till Afry
Framtiden i Sverige AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2026-03-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens samhälle genom smart, hållbar och avancerad eldesign? AFRY söker nu en Handläggande Elkonstruktör som vill växa tillsammans med oss och bidra till moderna och komplexa elinstallationer i allt från sjukhus och industrier till kulturhistoriska byggnader.
Om rollen
Som Handläggande Elkonstruktör på AFRY arbetar du med projektering och konstruktion av elsystem i både små och stora byggnadsprojekt. Du blir en del av ett erfaret team med konstruktörer, handläggare och uppdragsledare, där du samarbetar tätt med kollegor, kunder och andra teknikdiscipliner.
I rollen ingår att självständigt driva dina arbetsuppgifter framåt, samtidigt som du ibland stöttar och vägleder andra konstruktörer - även kollegor i det internationella leveransteamet.
Du arbetar med CAD verktyg som AutoCAD/MagiCAD, och får möjlighet att bidra i multidisciplinära projekt med stor variation.
Exempel på arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att:
Rita och dimensionera kompletta elsystem, exempelvis belysningssystem, kraft- och lågspänningsinstallationer, kabeldimensionering och kabelstegeutformning, jordning och kanalisationer, ställverk och centraler.
Delta i projektmöten, både internt och med kund.
Samordna med andra discipliner i multidisciplinära projekt.
Granska handlingar inför leverans.
Ha kundkontakt för att klargöra förutsättningar och säkerställa kvalitet.
Vid behov delegera uppgifter och stötta nyare konstruktörer.
Du kommer ofta att arbeta i flera parallella uppdrag med varierande komplexitet och karaktär.
Vem vi söker?
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en engagerad och nyfiken person som drivs av att utvecklas och lära dig nya områden inom elkonstruktion och teknik. Du uppskattar att arbeta i team, är social och kommunikativ och har lätt för att skapa goda relationer med både kollegor och kunder. Samtidigt är du strukturerad och pålitlig och tar ansvar för dina uppgifter; du planerar ditt arbete väl, håller deadlines och levererar med kvalitet i fokus.
Skallkrav
Vi söker dig som har:
Minst 2-3 års erfarenhet av elkonstruktion.
Relevant eftergymnasial utbildning.
Erfarenhet av att projektera i AutoCAD/MagiCAD.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av projektering i Revit.
Kunskaper i Python (t.ex. för skripthantering i Revit).
Intresse för tele/passersystem.
Om AFRY
AFRY är ett internationellt ingenjörs- och designföretag med över 19 000 medarbetare världen över. Vi är experter inom områdena energi, industri och infrastruktur - och vi arbetar aktivt för en mer hållbar framtid. AFRY rankas som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare för ingenjörer. Hos oss får du trygghet, frihet och en arbetsmiljö som präglas av kompetens, öppenhet och innovation.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden AB är specialister på rekrytering och bemanning inom teknik. Vårt mål är att matcha rätt person med rätt arbetsgivare och vi finns på sju orter i Sverige. För denna tjänst kommer du initialt vara anställd av Framtiden och arbeta som konsult hos AFRY, med möjlighet till övertag i anställning.
Rekryteringsprocessen
1. CV-granskning utifrån kravprofil
2. Telefonavstämning
3. Kompetensbaserad intervju med Framtiden
4. Referenstagning
5. Slutintervju med AFRYPubliceringsdatum2026-03-10Övrig information
Plats: Solna eller Liljeholmen
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vänta inte - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52161_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
169 70 STOCKHOLM Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Denitsa Zheleva denitsa.zheleva@framtiden.com Jobbnummer
9789102