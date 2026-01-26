Hamnvärdar till Orust hamnar.
2026-01-26
Orust - den gröna och trygga ön där tanken är fri och drömmar får liv.
Vi satsar på utveckling och investerar i både välfärd och våra medarbetare.
Vi är stolta över att vår senaste medarbetarenkät visade att närmare 90% av våra medarbetare är stolta över att arbeta i Orust kommun.
Välkommen till oss! Om arbetsplatsen
Befattning/Tjänst: Hamnvärd
Referensnummer: 20260018
Placering: Gästhamnar på Orust.
Kommunen är inne i en spännande och utvecklande fas. Sektor Samhällsutveckling arbetar med många områden som har stor betydelse för alla som lever, besöker och verkar i vår kommun. På politikens uppdrag skapar vi förutsättningar för ett gott liv. Gata/Park-enheten är en del av Sektor Samhällsutveckling där Hamn, Park, Skog, Parkering, Belysning och Strandstäd ingår.
Dina arbetsuppgifter
Som hamnvärd är du Orust kommuns ansikte utåt för våra båtgäster där fokus ligger på
att ge god service och bemötande till alla besökare i hamnen.
I dina arbetsuppgifter kommer bland annat följande att ingå: Skötsel av hamnkontor,
servicebyggnad och hamnområde så att dessa känns fräscha och välkomnande. Detta
inkluderar städning av gemensamma lokaler såsom WC, dusch och tvättstuga.
Du kommer även att ha stor kontakt med besökarna i gästhamnen så vi lägger mycket
vikt vid att du ska ha god servicekänsla och vet hur man bemöter kunder på ett
professionellt sätt. Du ska också rapportera in eventuella fel och brister som kan uppstå
och säkerställa att dessa åtgärdas.
Om dig
Vi söker dig som är starkt serviceinriktad, ansvarstagande, självgående och har ett öga
för vad som behöver göras. Tidigare arbetslivserfarenhet inom turism är meriterande.
Det är en stor fördel om du har kunskaper om framför allt båtlivet, så att du kan hjälpa
båtgästerna på bästa sätt. Det är en bonus om du sedan tidigare har kunskap inom brand
och första hjälpen också, men detta är inget krav.
Det är viktigt att du kan uttrycka dig väl på svenska och engelska samt att du har lätt för
att samarbeta. Vi ser gärna att du är strukturerad, utåtriktad och är bra på att vårda
kundrelationer på ett professionellt sätt.
Övriga upplysningar:
Tjänsten kommer innebära arbete främst under sommarmånaderna, juni - augusti.
Räkna med mycket arbetstillfällen på helger och högtider.
Arbetet kan även innebära sporadiska arbetstillfällen, främst mot veckoslut/helger eller
högtider, under vårsäsong och senare på hösten, exempelvis under påskhelgen och
liknande.
Arbetstid/varaktighet: Säsongsanställning, Tidsbegränsad timanställning.
Lön: Individuell lönesättning
Tillträdesdag: 2026-05-05
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Körkort: Krävs ej.
Ansökan ska innehålla CV och ett personligt brev. Bifoga gärna intyg/betyg/referenser
från tidigare arbetsplatser. Vi hör av oss och förhoppningsvis kallar vi dig till personlig
intervju.
För Orust kommun är det en självklarhet att mångfald och jämställdhet gynnar arbetsgruppen, arbetsplatsen och arbetsgivaren.
Vi tillämpar rökfri arbetstid.
Inom vissa yrken i Orust kommun krävs utdrag ur belastningsregistret eller säkerhetsprövning. Det gäller alla som ska arbeta inom skolan, HR-, Ekonomienheten samt med direkt stöd till brukare inom sektor omsorg.
Vill du veta mer om Orust kommun som arbetsgivare och de förmåner vi erbjuder kan du läsa mer på vår webb:
Orust.se
Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Orust kommun
(org.nr 212000-1314), http://www.orust.se Kontakt
Samordnare
Liam Karlsson liam.karlsson@orust.se 0304-334383 Jobbnummer
9704817