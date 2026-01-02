Hamnvärd sommar 2026
Tanums Hotell- och Konferensanläggning AB / Hamnjobb / Tanum Visa alla hamnjobb i Tanum
2026-01-02
, Strömstad
, Munkedal
, Sotenäs
, Dals-Ed
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tanums Hotell- och Konferensanläggning AB i Tanum
Sommarpersonal händig och serviceminded hamnvärd.
Vem är du?
Tjej eller kille, som vill arbeta i en omväxlande miljö.
Du ska vara självgående och ta egna initiativ, och ha öga för att se uppgifter som behöver göras.
Eftersom du är ansiktet utåt för dem som kommer båtvägen söker vi därför dig som är serviceinriktad ut i fingerspetsarna och har ett positivt sätt som smittar av sig.
Du bör ha vana av båtar och liknande arbeten sen tidigare.
Krav är att du är över 18 år och önskvärt är körkort.
Krav är att du kan svenska och /eller norska samt engelska.
Vad får du?
En fantastisk arbetsplats precis intill strandkanten,
personalförmåner i vårt SPA och restaurang,
lön enligt kollektivavtal
massa roliga kollegor inom olika avdelningar. Publiceringsdatum2026-01-02Dina arbetsuppgifter
Det är du som håller ett extra öga på allt som sker i hamnen.
Du tar emot gästande båtar och bjuder på service som får alla att känna sig välkomna till TanumStrand.
Svarar på frågor kring hamnen och även om hotellet och hur det fungerar som båtgäst.
Se över och hålla koll på om något behöver lagas, fixas eller ersättas och meddelar driftsavdelningen.
Arbetstiderna är varierande då hotellet är öppet dygnet runt, alla dagar i veckan. Det är viktigt att du kan arbeta i ett högt tempo.
Ansökan mailas till martin.marmback@tanumstrand.se
Bifoga personligt brev med CV.
Tjänsterna är i första hand under sommarperioden men kan komma att tillsättas tidigare eller förlängas vid behov.
Du får gärna skicka in din ansökan omgående då vi tillämpar löpande urval. Tillträde enligt överenskommelse.
Kollektivavtal och medlem av Visita.
TanumStrand är en stor anläggning med stort utbud. Vi är gäng med lika mycket mångfald i vårt team som vi har gäster. Vi ser därför med spänning framemot att få din ansökan och höra varför du är en servicehjälte och varför just du vill jobba på vår plats på jorden med världens vackraste skärgård som utsikt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: martin.marmback@tanumstrand.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hamnvärd 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tanums Hotell- och Konferensanläggning AB
(org.nr 556259-3847), http://www.tanumstrand.se
Tanum Strand Hotellet (visa karta
)
457 95 GREBBESTAD Arbetsplats
Tanums Hotell & Konferensanläggning AB Kontakt
Driftschef
Martin Marmbäck martin.marmback@tanumstrand.se Jobbnummer
9667366