Hamnpersonal
2025-09-30
Göteborgsregionens Fritidshamnar AB - Grefab - med kommunerna Göteborg, Mölndal, Partille och Ale som delägare har utvecklats till den största i sitt slag i Europa.
Bolaget anlägger, driver och utvecklar fritidsbåtshamnar och administrerar idag tolv anläggningar med över 7 000 båtplatser.
Organisationen består av 25 medarbetare som till största delen arbetar ute i hamnarna med drift och tillsyn. Grefabs huvudkontor ligger i centrala Göteborg.Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
Grefab söker efter hamnpersonal till våra fritidshamnar i Fiskebäck och Björlanda.
Hamnpersonal har två huvudsakliga arbetsuppgifter, den ena är att ta upp och sjösätta fritidsbåtar, palla upp båtar och hantera båtbockarna. Den andra är att utföra service och reparationer av våra hamnanläggningar och maskiner.
Upptagning och sjösättning sker med hjälp av båtkran och dragmaskin med tillhörande hydraulvagn. Dragmaskinen kan vara en hjullastare alt teleskoplastare. Större delen av jobbet sker utomhus och du behöver ha god fysik då jobbet är rörligt och tunga lyft förekommer, t ex i samband med bockhantering. Kvalifikationer
Kvalifikationer - Meriterande
Du har utbildning på minst gymnasienivå. Tjänsten kräver att du är praktiskt lagd och kan arbeta på ett självständigt sätt såväl som tillsammans med andra. Som person är du serviceinriktad och har ett gott ordningssinne. Du känner ansvar för dina arbetsuppgifter samt har förmåga att överblicka och skapa dig en helhetsbild av ditt arbete.
Körkort för personbil är ett krav. Det är meriterande om du har truckkort och erfarenhet av båthantering, utbildning i säkra lyft, CE körkort, erfarenhet av entreprenadmaskiner och tung lyft, jobbat inom byggsektorn.
I din vardag kommer du att träffa många människor, vilket ställer krav på din kommunikativa förmåga.
Du förstår, talar, läser och skriver svenska utan svårigheter för att kunna upprätthålla säkerheten i hamnen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Ett stort engagemang för miljö och en hållbar utveckling är en självklarhet.
För att du ska trivas och må bra erbjuder vi förmåner som friskvårdsbidrag och medarbetarstöd.
Vill du veta mer om oss hittar du oss på http://www.grefab.se
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Vårt arbete med urval och intervjuer kan komma att påbörjas före sista ansökningsdatum så skicka in din ansökan redan idag.
I vårt arbete utgår vi från Göteborgs Stads förhållningssätt:
• Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för
• Vi bryr oss
• Vi arbetar tillsammans
• Vi tänker nytt
Enligt avtal.
