Håltagare sökes
Flinks Betonghåltagning AB / Betongarbetarjobb / Södertälje Visa alla betongarbetarjobb i Södertälje
2025-08-21
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Flinks Betonghåltagning AB i Södertälje
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker en håltagare - samt en lärling!
Vi söker dig som har god arbetsmoral, är självständig och tar eget initiativ. Du ska vara noggrann, ansvarstagande om och kunna arbeta både i team och på egen hand.
Vi söker:
* En erfaren håltagare
* En lärling - du behöver inte ha tidigare erfarenhet, men du ska ha viljan att lära och utvecklas inom yrket.
Krav för båda tjänsterna:
* B-körkort
* Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
* Punktlighet, pålitlighet och ett stort engagemang
Vi erbjuder:
* Trygga anställningsvillkor
* Möjlighet till utveckling och vidareutbildning
* Ett gott arbetsklimat i ett erfaret och sammansvetsat team
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan så snart som möjligt - vi intervjuar löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
E-post: info@flinksbetonghaltagning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flinks Betonghåltagning AB
(org.nr 559055-0272)
Lundhagen 12 (visa karta
)
151 96 ENHÖRNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9470280