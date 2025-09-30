Hälsolots med myndighetsansvar
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta delat mellan två enheter:
Hälsofrämjande enheten, rådgivande och utvecklande arbete.
Här jobbar du som Hälsolots, med ett förebyggande och hälsofrämjande uppdrag. Du vägleder och coachar medarbetarna inom enheten i linje med den nya socialtjänstlagen.
Arbetet är rådgivande och motiverande, och du har en viktig roll i att utveckla arbetssätt, sprida kunskap och stärka det förebyggande stödet i kommunen.
Myndighet äldre, trygg och rättssäker biståndshandläggning.
Här arbetar du med myndighetsutövning utifrån Socialtjänstlagen. Du träffar äldre personer i behov av stöd, utreder deras behov, fattar beslut och följer upp beviljade insatser. Arbetet sker i nära samarbete med hemtjänst, kommunal primärvård, demenssjuksköterska och andra professioner.
Din dubbla förankring ger dig möjlighet att skapa trygg övergång mellan rådgivande och formella insatser och du blir ett kontinuerligt stöd genom livets olika skeden.
Vi erbjuder dig:
Ett meningsfullt och varierat arbete med stor möjlighet att påverka.
Två engagerade team med hög kompetens och fokus på samverkan.
Delaktighet i utvecklingsarbetet mot en ny äldreomsorg i linje med den nya socialtjänstlagen.
Regelbunden kompetensutveckling och stöd i din professionella roll.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har relevant högskoleutbildning som socionom eller annan utbildning som bedöms likvärdig.
Har erfarenhet av arbete med myndighetsutövning kopplat till målgruppen äldre.
Är trygg i att arbeta både självständigt och i team, och trivs med att samverka brett.
Har körkort
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
