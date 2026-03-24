Hälsocoach till Arbetsmarknadsavdelningen
Jönköpings kommun / Hälsojobb / Jönköping Visa alla hälsojobb i Jönköping
2026-03-24
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Har Du kunskap och erfarenhet av att samtala, stödja, utveckla och samverka så individer påbörjar sin väg till bättre hälsa? Gillar Du att koordinera insatser individuellt och i grupp som ökar motivation och empowerment?
Är Du nyfiken på rollen som hälsocoach och har en tilltro till att människor själva skapar progression för att nå arbete och studier? Då har Du ett jobb att söka.
Ditt nya jobb
Som hälsocoach arbetar Du utifrån alla hälsodimensioner: fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. Forskning visar att en god hälsa ökar möjligheterna att orka arbete och studier samt att fritiden förbättras. Häng med oss ut, More to life, MI (motiverande samtal) och BIP (Beskaeftigelses Indikator Projektet) är exempel på de verktyg/insatser som redan finns på Arbetsmarknadsavdelningen (AMA).
Du kommer arbeta nära tillsammans med kollegorna på AMA. Då aktivitetskravet är en utveckling av AMAs nuvarande uppdrag så kommer vi arbeta flexibelt och lösningsfokuserat för att skapa insatser och arbetsmetoder som gynnar deltagarna. Vi bygger vidare på den breda och kvalitativa plattform som vår nuvarande hälsocoach har byggt upp.
Som hälsocoach kommer Du samarbeta med Regionen, Hälsocenter, föreningslivet och civilsamhället. Tillsammans med deltagaren och koordinator/arbetskonsulent identifieras behov, läggs en planering och ni tydliggör roller och ansvar. Vid behov används tolk och vissa gruppaktiviteter bedrivs av föreläsare på deltagarnas modersmål. Förutom hälsoinsatser har deltagaren parallella insatser exempelvis i form av arbetsmarknadskunskap, språkutveckling och arbetsplatsförlagda aktiviteter.
Du ska trivas av att arbeta både enskilt men också att ansvara och koordinera gruppaktiviteter. Dokumentation och uppföljning av insatser sker löpande i digitala stödsystem.
Du ansvarar för att skapa en trygg miljö där deltagare trivs och utvecklas. Du coachar både individer och grupper och bidrar till att deltagarna utvecklar sina förmågor inför nästa steg i livet - arbete eller studier.
Din kompetens
Vi söker Dig som har en högskoleutbildning, till exempel som hälsopedagog, fritidspedagog eller annan relevant utbildning inom friskvård/hälsokunskap. Du bör ha erfarenhet av att möta människor från andra länder och kulturer. Det är en fördel om du har erfarenhet av att arbeta med personer med psykisk ohälsa. I det personliga mötet och för dokumentation behöver du goda kunskaper i svenska språket.
Det är meriterande om Du har kunskap om arbetsmarknads- och välfärdssystem samt har erfarenhet av MI och BIP. För att trivas i rollen behöver Du kunna arbeta lösningsfokuserat, kreativt och självständigt. B-körkort är ett krav.
Vi söker Dig som kan stärka en person att göra hållbara livsstilsförändringar för ett friskare och meningsfullare liv!
Välkommen till oss
AMA är en del av utbildningsförvaltningen och har cirka 80 medarbetare. Vi arbetar med arbetsmarknadspolitiska insatser för att förebygga och minska utanförskap. Inom AMA finns flera verksamheter som erbjuder stöd genom arbetsträning, rehabilitering, utbildning och utredning.
Regeringen har aviserat ett lagstadgat aktivitetskrav inom försörjningsstödet med planerat ikraftträdande den 1 juli 2026. Reformen innebär att vuxna personer som uppbär försörjningsstöd och som bedöms ha aktivitetsförmåga ska delta i aktivitet för att ha rätt till ekonomiskt bistånd. Utförande och ansvar för aktiviteterna kommer ligga hos AMA och utifrån politiska beslut kommer AMA bygga en verksamhet som möter uppdrag och behov.
Tjänsten innebär att Du tillsammans med kollegor och chefer arbetar för verksamhetsutveckling, kvalité och god arbetsmiljö. Hos oss möts Du av en kreativ och lösningsfokuserad arbetsmiljö där det finns stora möjligheter att påverka och aktivt bidra till deltagarnas utveckling. Du får tillgång till kollegialt stöd, handledning och goda möjligheter till kompetensutveckling.
Rollen är meningsfull och ger Dig chansen att varje dag göra verklig skillnad.
Bra att veta
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga och engagemang.
Tjänsten är ett vikariat men kan utifrån eventuella utökade beslut och uppdrag komma att förlängas/utökas.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Vid anställning ska utdrag ur polisens belastningsregister visas upp.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som koordinator!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.
Enligt kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/347".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Chef Christin Powell 036-108021
9816501