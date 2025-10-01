Hälsocoach på Hälsocenter
Är du bra på att inspirera, motivera och coacha andra? Nu söker vi efter en hälsocoach som brinner för att hjälpa andra till en bättre hälsa. Som hälsocoach möter du invånare som själva har tagit initiativet att komma till oss, eller som har blivit hänvisade genom exempelvis FAR (fysisk aktivitet på recept).
Hälsocenter hittar du i vår badhusanläggning Bad och gym i Vetlanda. I anläggningen finns det en bassäng på 16 meter samt en rehabbassäng med höj- och sänkbar botten som används bland annat för vattengympa, simskolor och sjukgymnastik. Det finns även ett välutrustat gym med fräscha maskiner och relaxavdelning med bubbelpool och flera olika sorters bastur.
Som hälsocoach är din främsta uppgift att jobba med invånare som på grund av sina levnadsvanor eller livsstilsfaktorer har en begynnande, eller redan utvecklad ohälsa. Genom ditt arbete hjälper du andra att minska risken för att drabbas av framtida sjukdomar och ohälsa.
Hälsocenter har funnits i fyra år - med syftet att genom ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt, ge stöd och förbättra invånarnas fysiska, psykiska, sociala och existentiella hälsa.
Utöver coaching kopplat till fysisk aktivitet och välmående kan vi också jobba med att skapa förutsättningar för att kunna närma sig arbetsmarknaden, eller andra förberedande insatser där hälsan är ett hinder.
En viktig del är också att ha koll på de olika folkhälsoinsatserna i kommunen och fungera som en länk mellan vårdcentraler och kommun, men även lokala föreningar och anläggningar. Allt för att kunna erbjuda våra klienter ett brett utbud av hälsostöd.Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Dina arbetsområden varierar utifrån klientens situation, behov och förmåga. Det kan handla om kost, sömn, återhämtning, fysisk aktivitet och stresshantering, men även deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter.
Som hälsocoach har du hand om inledande samtal och följer upp deltagarnas utveckling. Tillsammans med klienten sätter du upp mål, planerar nästa steg och följer upp framstegen. Du håller även i gruppträffar kring olika hälsorelaterade ämnen och anpassar aktiviteter efter deltagarnas behov, både individuellt och i grupp.
Vi söker dig som har en god förmåga och känsla för samverkan och nätverkande. Här samverkar du med aktörer, både i och utanför organisationen. Som hälsocoach har du en koordinerande roll mellan olika parter, så vi lägger stor vikt vid hög samarbetsförmåga, gärna lokalkännedom, och kunskap om olika folkhälsoinriktade resurser i närsamhället.
Hälsocenter har sin organisatoriska hemvist inom kultur- och fritidsförvaltningen och verksamheten leds genom en lokal styrgrupp med representation från Vetlanda kommun, samtliga vårdcentraler och Region Jönköpings folkhälsosektion.
Tjänstens omfattning är 100 procent.
Vi tror på en arbetsplats där olikheter är en styrka och där vi alltid möter varandra med glädje och respekt. Här finns utrymme för mod - att våga tänka annorlunda, prova nytt och utvecklas. Genom att samarbeta och stötta varandra skapar vi gemenskap och stolthet. Tillsammans är vi Vetlanda kommun.Kvalifikationer
• Du har högskole- eller folkhögskoleutbildning som hälsopedagog eller hälsoutvecklare, eller annan jämförbar utbildning.
• Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Meriterande:
• Erfarenhet av praktiskt hälso- och friskvårdsarbete d.v.s. att leda och coacha individer och grupper.
• Kunskap och erfarenhet av att bemöta människor med svårigheter av fysisk, psykisk och social karaktär samt funktionsvariationer.
• Kompetens inom motiverande samtalsmetodik, KBT eller motsvarande.
• Vattengympa-instruktör.
ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan!
