Hallvärd till Bromma

Drivs du av att möta nya kunder och ge en god och kvalitativ service, och har det lätt att knyta nya relationer. Då kan tjänsten som hallvärd vara något för dig! Om du känner igen dig själv från tidigare punkter, då kan du vara den som blir vår nästa kollega!
Tjänsten som hallvärd är en mångsidig roll som dels kommer innebära att man är ansiktet utåt för anläggningen och välkomnar nya och befintliga kunder. Uppgifter som annars kan förekomma är följande: Bistå andra områden på anläggningen, inledande av försäljning och tidsbokningar för servicearbeten.
Vi söker dig som
• Har en god förmåga att ta in ny information.
• Har datorvana.
• Har grundläggande teknisk kunskap om personbilar.Om företaget
Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag nischade inom fordonsbranschen. Vi har nära samarbeten med flera stora verkstäder och bilåterförsäljare i Stockholms län.
Tjänsten är på heltid med arbetstider förlagda under dagtid, måndag till fredag. Du kommer att vara anställd som konsult hos Aura Personal och ha en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela din anställning.
Intervjuer genomförs löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
