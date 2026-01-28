Hallvärd på etablerad bilfirma
Haninge bilpark AB / Butikssäljarjobb / Haninge Visa alla butikssäljarjobb i Haninge
2026-01-28
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Haninge bilpark AB i Haninge
, Kungälv
, Knivsta
eller i hela Sverige
Vi letar efter nya kollegor
vi letar efter en hallvärd som kan vara med oss och hjälpa våra säljare
I rollen så hjälper man till i bilhallen pratar med kunder hjälper till med att parkera om bilar
detta är en bra tjänst där det finns stora chanser att lära sig och klättra i företaget.
vi söker dig mellan 24 till 35 år gammal
ingen erfarenhet krävs med det är bra om ett bilintresse finns
krav är b körkort för både manuellt och Automat
OBS INGA SPONTANA BESÖK ELLER TELEFONSAMTAL, ENDAST MEJL
MÄRK MED RUBRIK HALLVÄRD Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Endast mejl
E-post: Tobbe@haningebilpark.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hallvärd". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge Bilpark AB
(org.nr 556866-8932), http://www.haningebilpark.se
Vendelsövägen 53 (visa karta
)
136 44 HANDEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9710566