Hallvärd på etablerad bilfirma

Haninge bilpark AB / Butikssäljarjobb / Haninge
2026-01-28


Vi letar efter nya kollegor
vi letar efter en hallvärd som kan vara med oss och hjälpa våra säljare
I rollen så hjälper man till i bilhallen pratar med kunder hjälper till med att parkera om bilar
detta är en bra tjänst där det finns stora chanser att lära sig och klättra i företaget.
vi söker dig mellan 24 till 35 år gammal
ingen erfarenhet krävs med det är bra om ett bilintresse finns

krav är b körkort för både manuellt och Automat

OBS INGA SPONTANA BESÖK ELLER TELEFONSAMTAL, ENDAST MEJL
MÄRK MED RUBRIK HALLVÄRD

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Endast mejl
E-post: Tobbe@haningebilpark.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hallvärd".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Haninge Bilpark AB (org.nr 556866-8932), http://www.haningebilpark.se
Vendelsövägen 53 (visa karta)
136 44  HANDEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9710566

