Hållfastighetsingenjör till flygindustrin
2026-04-24
Vill du arbeta i teknikens framkant och se resultatet av ditt arbete faktiskt flyga? Nu finns möjligheten att få arbeta med avancerade civila och militära flygstrukturer. Du kommer ingå i ett erfaret och engagerat team får du kombinera djup teknisk analys med långsiktig produktutveckling - i projekt som sträcker sig flera år framåt och håller absolut toppklass inom flygindustrin!
Om rollen
I rollen som hållfasthetsingenjör blir du en del av ett mycket kompetent team på ca 30 personer - en mix av konstruktörer och hållfasthetsingenjörer. Teamet arbetar med tekniskt utmanande och långsiktiga utvecklingsprojekt, främst kopplat till den civila flygindustrin, men även den militära. Här får du möjlighet att arbeta med verkligt avancerade, flygande strukturdelar - ofta i komposit eller i kombinationer av komposit och metall - där kraven på säkerhet, kvalitet och ingenjörsmässighet är mycket höga. Arbetet omfattar hela kedjan från koncept till certifiering.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utföra statiska hållfasthetsanalyser samt utmattnings- och spricktillväxtanalyser
Bygga, köra och utvärdera FEM modeller
Ta fram och granska certifieringsrapporter för flygande strukturdelar
Delta i konceptarbete och tekniska beslut tillsammans med konstruktörer
Arbeta med tekniska utredningar och optimeringar
Som ny i rollen får du en gedigen introduktion där du får hoppa in i ett projekt med en gång, samtidigt som du parallellt med det kommer ta del av ett onboardingprogram. I rollen som hållfastighetsingenjör uppmuntras du att bygga bred kompetens inom exempelvis komposit, metall, handberäkningar, infästningar och olika analysmetoder, beroende på flygplattform och kundkrav. För mer erfarna ingenjörer finns goda möjligheter att ta ett större tekniskt ansvar, fungera som mentor för yngre kollegor och bidra till metodutveckling och långsiktig kompetensuppbyggnad i teamet.Publiceringsdatum2026-04-24Profil
Vi söker dig som har ett stort teknikintresse och en stark vilja att arbeta med flyg och avancerade strukturer. Du trivs i en miljö där man samarbetar tätt, delar kunskap och där du får möjlighet att utvecklas både brett och på djupet. För oss är din motivation minst lika viktig som din erfarenhet - vi letar efter dig som verkligen vill arbeta med flyg, utvecklas tillsammans med andra och vara med och forma framtidens flygsystem.
Krav för tjänsten:
Universitetsutbildning inom maskinteknik/hållfastighet/farkostteknik/motsvarande
Arbetslivserfarenhet inom hållfasthetsarbete/konstruktionsarbete
Flytande engelska i tal och skrift
Vilja och ambition att lära dig bra svenska och bo långsiktigt i närheten av Linköping
Erfarenhet eller intresse för komposit- och/eller metallstrukturer
Meriterande för tjänsten:
God förståelse för FEM analyser och ingenjörsmässiga beräkningar
Förmåga att ta tekniskt ansvar och stötta/leda andra
Inför anställning krävs att du genomgår en säkerhetsintervju och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd.
Vår kund
Vår kund är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att stärka nationers förmåga att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. De utvecklar teknik och lösningar som stödjer en säkrare och mer hållbar värld. De utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapenteknik, ledningssystem, sensorer samt marina plattformar och utgör en viktig del av Sveriges och andra nationers försvarsförmåga.
Hur du ansöker
För att söka tjänsten, vänligen ansök via: https://www.framtiden.com/.
Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare Lisa Hannerz: lisa.hannerz@framtiden.com
alt. 073-5168995. Vi arbetar med löpande urval, välkommen in med din ansökan redan idag! Om du erbjuds en tjänst kommer du att genomgå en säkerhetsintervju som måste bli godkänd för att du ska kunna påbörja din anställning.
Start: Enligt överenskommelse
Ort: Linköping, on-site
