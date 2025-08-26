Hållbarhetsansvarig till Motala Hissar AB
Vill du vara med och forma ett företags hållbara utveckling på riktigt? Motala Hissar AB söker nu en hållbarhetsansvarig som med både strategisk höjd och operativ förmåga vill leda vårt hållbarhetsarbete framåt - med fokus på klimat och ansvarstagande i hela värdekedjan.
Motala Hissar är en ledande tillverkare av hissar för byggnader där utrymmet är begränsat och vi har en av världens mest utrymmeseffektiva hissar. Vi är ett företag inom Innovaliftkoncernen, som ägs av Latour Industries.
Motala Hissar startade 1972 med tillverkning av varuhissar. Sedan 80-talet har företaget främst fokuserat på plattformshissar, som till övervägande del används för tillgänglighetsanpassning av byggnader. Över 10 000 hissar har hittills levererats till kunder över hela världen. Omkring 60% av produktionen exporteras.
Vi tillverkar alla mekaniska delar i vår egen anläggning. Det innebär att vi har full kontroll över produktionen. Om någon kund behöver en speciell lösning eller särskilt snabb leveranstid kan vi oftast tillmötesgå detta. Vår produktionsanläggning i Motala är centralt placerad från ett geografiskt perspektiv med snabba distributionsvägar både norrut och söderut. Vi har en egen utvecklingsavdelning som kontinuerligt arbetar med att göra våra produkter bättre, smartare, billigare och ännu mer utrymmesbesparande. Bolaget är certifierat enligt ISO 9001 och 14001. Om tjänsten
Som hållbarhetsansvarig har du ett övergripande ansvar för att utveckla, driva och följa upp företagets hållbarhetsstrategi i linje med våra affärsmål och internationella riktlinjer. Rollen innebär att arbeta både strategiskt och praktiskt för att säkerställa att hållbarhet är en integrerad del av hela vår verksamhet - från produktion till leverantörskedja och kundrelationer.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Leda och vidareutveckla vårt klimatarbete med särskilt fokus på minskade koldioxidutsläpp, energieffektivisering och hållbara materialval.
Implementera affärsmodeller för cirkulär ekonomi - inklusive återvinning och återanvändning.
Initiera, koordinera och utvärdera hållbarhetsinitiativ inom hela organisationen.
Utföra analyser, uppföljningar och rapportering av nyckeltal (t.ex. GHG-emissioner).
Samverka med interna avdelningar för att integrera hållbarhetsmål i processer, rutiner och beslut.
Engagera och utbilda medarbetare i hållbarhetsfrågor.
Ansvara för intern och extern kommunikation kopplat till hållbarhetsarbetet, inklusive hållbarhetsrapportering enligt gällande regelverk.
Bygga och underhålla relationer med externa intressenter såsom leverantörer, kunder och myndigheter.
Vi söker dig som har
En god kommunikativ förmåga i tal och skrift - du inspirerar, förankrar och skapar engagemang.
Erfarenhet av att driva förändringsarbete, gärna i större organisationer.
Förmåga att samarbeta tvärfunktionellt och skapa resultat tillsammans med andra.
Några års erfarenhet av hållbarhetsarbete, gärna inom tillverkningsindustri eller liknande miljö.
Meriterande är erfarenhet av hållbarhetsrapportering, certifieringsarbete eller arbete med klimatberäkningar.
Vi erbjuder
Ett fritt och varierat arbete med stor möjlighet att påverka.
Ett team med stark sammanhållning.
Tydliga mål, stöd från ledning och moderna arbetsverktyg. Övrig information
Omfattning: Heltid
Tjänst: Tillsvidare
Arbetstid: Förtroendearbetstid (ej övertid)
Semester: 30 dagar
Friskvårdsbidrag: ja
Placeringsort: Motala
Denna rekrytering sker i samarbete med OnePartnerGroup, men du kommer att bli anställd direkt av Motala Hissar AB.
alternativt 0722 242477. Observera att vi på grund av GDPR ej tar emot ansökningar via e-post. Urval sker löpande så tveka inte att söka redan idag!
