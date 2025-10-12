Gynekolog
2025-10-12
Gynekolog till Meliva Gyn Läkarvillan - Välkommen till Meliva!
Vill du arbeta i en verksamhet där kvalitet, omtanke och utveckling går hand i hand?
Nu bygger vi framtidens specialistvård inom gynekologi på Meliva och hoppas att just Du vill vara med oss på resan. Meliva Specialistvård gynekologi bygger för högkvalitativ öppenvårdgynekologi inklusive dagoperationer med fokus på kvalitet, sammanhållen vård för patienten samt långsiktighet för verksamheten. Som en del av Melivagruppen blir du också en del av en växande och nytänkande vårdkoncern - med tillgång till ett brett nätverk av kollegor och möjlighet att utveckla både dig själv och gynekologisk öppenvård.
Hos Meliva får du möjlighet att göra verklig skillnad, för både patienter och kollegor, samtidigt som du har förutsättningar för balans i livet. Det innebär bland annat stabila arbetstider och en arbetsmiljö där vi värnar om rimlig arbetsbelastning, kollegialt stöd och utrymme för återhämtning.
Meliva Gyn Läkarvillan är belägen på Kungsholmen på sjukhusområdet för Capio St Göran. Hos oss arbetar ambitiösa och drivna läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Vi satsar på kollegialitet och samarbete och hos oss värdesätts initiativförmåga, respekt och lösningsfokus.
I din roll som gynekolog har du möjlighet att vårda kvinnor med besvär inom hela det gynekologiska öppenvårdsområdet eller fokusera på att utveckla och handlägga kvinnor inom ett specifikt intresseområde. Just nu söker vi fram för allt kollegor intresserade av cevixdysplasier med kolposkopikompetens samt gynekologer med intresse för inkontinens och prolapser. Operationsmöjligheter kommer finnas för den med intresse och kompetens. Patientgruppen som söker sig till oss är varierad och du arbetar i nära samarbete med ett kompetent och stöttande team av sjuksköterskor och undersköterskor.
Vi uppmuntrar till initiativtagande, delaktighet i utvecklingsarbeten och att du bidrar med din kompetens i verksamhetens förbättringsarbete.
Vi erbjuder dig
En arbetsplats där du får vara med och påverka
Tydliga utvecklingsvägar - vill du handleda, leda eller specialisera dig vidare?
Kollegor och chefer med starkt engagemang och lång erfarenhet
En värderingsdriven organisation med människan i fokus
Vi söker dig som:
Är specialist i gynekologi och obstetrik
Har god kommunikationsförmåga och arbetar professionellt och empatiskt
Trivs i teamarbete men är också självgående
Bidrar aktivt till verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring
Har ett helhetsperspektiv på patientens behov
Om Meliva
Meliva är en bred vårdgrupp med vårdcentraler, BVC, specialistvård och företagshälsa som växer på den svenska marknaden. Som en del av det finska vårdföretaget Mehiläinen har vi lång erfarenhet av att driva vård med hög kvalitet, både fysiskt och digitalt. Vi bygger framtidens vård; mänsklig, lokal och hållbar.
Vår strategi utgår från att kvalitet i vården börjar med dem som ger den. Därför sätter vi arbetsmiljö, ledarskap och kompetens i centrum. Vår vision är att vara vårdens bästa arbetsgivare, för att skapa bättre vård för patienten och en välfärd som håller i längden.
Om anställningen
Omfattning: Heltid eller deltid
Anställningsform: Tillsvidare eller enligt överenskommelse
Placering: Stockholm
Lön: Enligt överenskommelseKontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Namn: Riikka Bornhede
Roll: Verksamhetschef
Mail: riikka.bornhede@meliva.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
Detta är ett heltidsjobb.

Meliva AB
(org.nr 559209-0467)
112 19 STOCKHOLM
