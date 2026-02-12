Gynekolog - se hit
Specialistläkare i gynekologi - Mama Mia Täby Centrum
Mama Mia Gynekologmottagning i Täby Centrum söker en specialistläkare i gynekologi för tillsvidareanställning. Vi välkomnar dig som vill bidra till en högkvalitativ verksamhet och som värdesätter ett strukturerat, professionellt och kollegialt arbetssätt. Publiceringsdatum2026-02-12Om tjänsten
Vi erbjuder en klinisk tjänst inom allmän gynekologi på en väl etablerad mottagning. Tjänsten innebär mottagningsarbete med brett patientunderlag och möjligheter att delta i mottagningens fortsatta utveckling.
Arbetsgruppen består av fyra erfarna gynekologer med ett nära och lösningsorienterat samarbete. För sökande med intresse för obstetrik finns möjlighet till kombinerad tjänst inom både gynekologi och obstetrik på barnmorskemottagning.
Om verksamheten
Mama Mia Gynekologmottagning är samlokaliserad med barnmorskemottagning, BVC och husläkarmottagning i Täby Centrum. Denna struktur möjliggör ett effektivt samarbete mellan professionerna och bidrar till en sammanhållen vård för patienterna.
Verksamheten bedrivs på uppdrag av Region Stockholm. Journalsystemet Take Care används, tillsammans med Tandem Health, ett digitalt stöd för transkribering och journalföring, vilket skapar goda förutsättningar för ett patientfokuserat arbetssätt. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• är specialist i obstetrik och gynekologi
• har bred kompetens inom allmän gynekologi
• uppvisar ett professionellt och empatiskt patientbemötande
• har god förmåga att arbeta självständigt samt prioritera och strukturera arbetsuppgifter
• trivs med teamarbete och bidrar till ett gott arbetsklimat
• är flexibel och ansvarstagande
Anställningsvillkor
• Tillsvidareanställning 100 %
• Sex månaders provanställning tillämpas
• Möjlighet till deltidsarbete eller alternativ anställningsform kan diskuteras
• Tillträde enligt överenskommelse
Så ansöker du
Ansökan med meritförteckning lämnas via ansökningsformuläret. Urval och intervjuer sker löpande.
Kontaktperson för frågor: ulrika.falk@mamamia.se
Om företaget
Mama Mia ingår i Prima Vård som är ett svenskt vårdbolag verksamt inom primärvård, kvinno- och barnhälsa, psykisk hälsa och företagshälsovård. Nordstjernan är huvudägare med den uttalade ambitionen att bygga en högkvalitativ aktör inom svensk hälso- och sjukvård. Prima Vård har idag cirka 75 vårdenheter och omkring 300 000 listade patienter i 12 regioner.
Det som förenar oss är att vi tror att den bästa vården är när det sker på det sätt som passar dig. Det ska vara nära dig, varmt och personligt. Vill du träffa oss här på vårdcentralen så gör du det. Vill du träffa oss i ett videomöte så gör du det. Vi finns här när du behöver det och på det sätt som passar dig. Vår symbol är ett hus som symboliserar alla de kompetenser vi samlar under samma tak. Det ska vara en trygg plats att komma till där alla är välkomna - i livets alla faser.
I Prima Vård ingår flertalet vårdcentraler, Mama Mia, Prima Psykiatri, Brolin Westrell m.fl. Koncernen ägs av Nordstjernan AB och växer organiskt och genom förvärv.
Mama Mia Kontakt
Barnmorska
Ulrika Falk ulrika.falk@mamamia.se 08-50649076 Jobbnummer
9737928