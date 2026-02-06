Gymvärd extrajobb i Falköping
Svenska N'ergy AB / Receptionistjobb / Vara Visa alla receptionistjobb i Vara
2026-02-06
, Grästorp
, Herrljunga
, Vårgårda
, Lidköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska N'ergy AB i Vara
, Lidköping
, Skara
, Falköping
, Trollhättan
eller i hela Sverige
STC är en av Sveriges största gymkedjor med över 250 gym och ett brett träningsutbud inom gym- och gruppträning. Vi erbjuder en modern träningsmiljö, utrustning från världsledande leverantörer och kunnig personal, allt för att skapa den ultimata mötesplatsen för alla människor i alla åldrar. Vi håller med WHO, Folkhälsomyndigheten och regeringens utredare: vi sitter still för mycket. Övervikten ökar och psykisk ohälsa som depression blir allt vanligare. Men det finns en enkel lösning som gör underverk för både kropp, hjärta och hjärna - rörelse! Men vi behöver din hjälp!
Vi söker nu en Gymvärd som vill jobba måndagkvällar kl 15:45-18:45, samt extra vid behov på vårt gym i Vara, och som vill erbjuda våra kunder den bästa servicen och ge dem en så bra träningsupplevelse som möjligt.
Ditt uppdrag
I rollen som Gymvärd är du vårt ansikte utåt och arbetar för att ge varje medlem en förstklassig serviceupplevelse. Ditt fokus ligger på att aktivt driva försäljning av medlemskap och våra övriga produkter, och du kommer att vara en viktig del av vårt team när det gäller att skapa värde för både medlemmar och verksamhet. Försäljning, kundservice och att skapa en välkomnande miljö är kärnan i ditt arbete. Du ser även till att våra medlemmar följer våra trivselregler för att säkerställa en positiv och trygg gymmiljö för alla. Detta innebär att du aktivt påminner och informerar medlemmarna om reglerna, hanterar störande beteenden och eventuellt hjälper till att skapa en trygg atmosfär. Genom att vara närvarande och tillmötesgående bidrar du till att alla medlemmar känner sig välkomna och kan träna i en positiv miljö.
Dina arbetsuppgifter omfattar framförallt:
Försäljning av medlemskap och tilläggstjänster som personliga träningspaket, produkter från vårt butikssortiment, samt eventuella kampanjer. Även uppföljning via telefon, där du ringer upp befintliga kunder för att höra om deras upplevelse om gymmet och för att höra om de vill förlänga sina medlemskap ingår i arbetsuppgifterna.
Kundservice på hög nivå, där du svarar på frågor både i telefon och direkt på gym, hjälper medlemmar att lösa problem och ser till att de får den bästa upplevelsen.
Daglig drift, vilket inkluderar att hålla rena och välkomnande lokaler, att utrustningen är i gott skick och att gymmets allmänna standard upprätthålls.
Arbetstempot kan variera och snabbt växla beroende på tiden på dygnet och antalet medlemmar som besöker vårt gym. Eftersom våra gym har flexibel bemanning och varierande arbetstider behöver du vara flexibel och kunna arbeta oregelbundna tider, inklusive helger och kvällar.
Vem är du?
Vi söker dig som är positiv, social och har en naturlig förmåga att skapa en hög servicenivå i alla möten med våra medlemmar. Du brinner för att skapa en välkomnande och inspirerande miljö där medlemmarna känner sig sedda och uppskattade och känner träningsglädje. För att lyckas i rollen tror vi att du har en positiv attityd och en lösningsorienterad inställning när det gäller att möta olika situationer och behov. Du är en person som lätt anpassar dig efter förändrade omständigheter och har förmågan att hålla ett högt tempo utan att tumma på kvaliteten i det arbete du utför. Om du är en stjärna på service och gillar att jobba säljinriktat, så är det här ett perfekt jobb för dig.
Krav:
Har fyllt 18 år
Har en hög servicenivå
Hög känsla för försäljning och kvalité
Har hög arbetsmoral
Är flexibel och kan arbeta dag, kväll och helg (Vårt behov just nu är måndagkvällar, kl 15:45-18:45)
Kan hoppa in och jobba extra med kort varsel
Vill ge det lilla extra, både till kunder och dina kollegor
Talar och skriver flytande på svenska
Kan jobba mer under sommaren när vår ordinarie personal är på semester
Om STC
Glädje, passion, personlighet, proffsighet och gemenskap är värdeorden som präglar våra 250 gym som finns från Trelleborg i söder till Åre i norr. STC sysselsätter över 1500 medarbetare och ingår sedan 2018 familjeägda Axel Johnson-koncernen genom vår majoritetsägare Novax Gym Holding. Hälsan är det viktigaste vi har, därför är ett friskare liv STC:s självklara målsättning. Regelbunden träning är en av nycklarna till rummet där alla känner styrka, kondition och inte minst en ökad livslust. Resan dit startar på våra gym där det personliga mötet mellan personal och medlemmar är viktigt. Att hjälpa, serva och ge goda råd till de som besöker våra gym är en del av vardagen. Med engagemang och kunskap ger vi våra medlemmar stöd på vägen till ett friskt och hållbart liv.
Varför STC?
Om du vill vara med på en spännande tillväxtresa och få chansen att spela en nyckelroll i en organisation som verkligen gör skillnad i människors liv, så är STC bolaget för dig. Vi har en stark kultur där vi delar passionen för en aktiv och hälsosam livsstil men där vi även värdesätter att ha roligt tillsammans!
Låter detta som ett jobb för dig? Då är vi jätteintresserade av att veta lite mer om dig. Vi kommer att göra urval löpande tills vi hittar vår nya stjärna! Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7188996-1829989". Arbetsgivare Svenska N'ergy AB
(org.nr 556591-8868), https://jobb.stc.se
Heljevedsvägen 4 (visa karta
)
534 50 VARA Arbetsplats
STC Jobbnummer
9729187