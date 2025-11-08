Gymnasielärare i Spelutveckling
Skolan
Nacka Strands Gymnasium är en fristående gymnasieskola med cirka 500 elever och 35 medarbetare. Hos oss möter du en stabil och engagerad personalgrupp, där den kollegiala gemenskapen är stark och utvecklingen av undervisningen ständigt pågår.
Vi erbjuder en trygg, familjär och studiefokuserad miljö i moderna och nyrenoverade lokaler centralt i Nacka Strand.
Vi söker en engagerad lärare i spelutveckling.
Vi ser gärna att du är generalist som kan undervisa våra elever i speldesign, spelgrafik och scripting. Erfarenhet från arbete i spelmotorer är önskvärt, våra elever arbetar i GameMaker Studio och Unreal Engine.
I rollen som lärare hos oss ansvarar du tillsammans med de andra lärarna för att planera, genomföra och följa upp undervisning med höga ambitioner för kvalitet, struktur och måluppfyllelse. Du ingår i ett aktivt programlag och förväntas delta i skolans systematiska kvalitetsarbete.
Tjänsten innefattar även mentorskap för en grupp elever, där du är en viktig vuxenperson i elevernas skolgång och kontaktperson mot vårdnadshavare.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av undervisning.
Har ett tydligt ledarskap i klassrummet och förmåga att skapa trygghet, studiero och engagemang.
Undervisar formativt, differentierat och inkluderande, med tydlig struktur och höga förväntningar.
Ser elevdelaktighet som en självklar del i lärprocessen och bygger relationer med elever med engagemang och tydlighet.
Är lösningsfokuserad, flexibel och prestigelös i arbetet tillsammans med kollegor.
Har god digital kompetens, särskilt inom lärplattformar och AI-baserade verktyg för undervisning, eller vill aktivt utveckla dessa färdigheter.
Trivs i en utvecklingsinriktad miljö där alla bidrar till skolans gemensamma mål.
Vi erbjuder dig:
Ett varmt och sammansvetsat kollegium med god stämning och stort engagemang.
En familjär arbetsmiljö där elevnära arbete, struktur och omtanke genomsyrar verksamheten.
Pedagogisk lunch och friskvårdsbidrag.
Ferietjänst enligt kollektivavtal (Almega Tjänsteföretagen - Sveriges Lärare).
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Skicka din ansökan med personligt brev och CV till: fredrik.larsson@nackastrandsgymnasium.se
Sista dag att ansöka är 2025-12-09
